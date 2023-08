Grandi novità nell’edizione 2023 del Grande fratello. Se n’è parlato moltissimo in queste settimane del cambio di passo del primo reality show della televisione italiana. Partendo dal cast, che vedrà in campo un mix fra vip e nip. Anche se il confine fra queste due categorie, con l’avvento dei social network, è diventato molto più labile rispetto al passato.

E’ arrivata poi la notizia del reclutamento della storica giornalista del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista unica. La decana della testata fondata da Enrico Mentana prenderà il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, quest’ultima che ha tentato, invano, di entrare nella giuria di Ballando con le stelle. Il suo compito sarà di dare una pennellata di saggezza alle dinamiche del programma, guidata in questo dal conduttore e condottiero indiscutibile del programma, Alfonso Signorini.

Rebecca Staffelli nuova inviata social al GF 2023

TvBlog poi vi aveva dato la notizia della defenestrazione di Giulia Salemi, che ricopriva il ruolo di inviata del programma nel mondo dei social. Oggi completiamo la notizia dandovi il nome di chi prenderà il suo posto. La scelta è avvenuta in famiglia. La nuova inviata del Grande fratello nel mondo dei social sarà Rebecca Staffelli. Diciamo in famiglia perchè Rebecca è figlia dello storico inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli.

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli lavora già a Mediaset, è infatti una speaker di Radio 105 ed in questa qualità è spesso ospite di Amici di Maria De Filippi, dove va a rappresentare Radio Mediaset. Il gruppo radiofonico dell’azienda di Cologno Monzese che comprende, oltre a Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Recentemente Rebecca ha condotto i live del Giffoni Festival. A margine di quelli ha dichiarato in una intervista a Super guida tv a proposito delle novità in arrivo in televisione: “Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienza”. Ecco dunque arrivato il momento per lei di fare una nuova esperienza nel mondo della tv.

Rebecca ha strappato all’ultimo minuto il posto a Maria Sole Pollio, Attrice ed influencer napoletana, ha recitato in Don Matteo e fa parte del cast di Battiti live. Rebecca Staffelli dunque sarà l’inviata del Grande fratello nel mondo dei social. Appuntamento per la prima puntata del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini dall’11 settembre in prima serata su Canale 5.