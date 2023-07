Radio Norba Cornetto Battiti Live è uno show musicale, in onda su Italia 1, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Nel corso di quest’estate, andrà in onda la ventunesima edizione della manifestazione musicale estiva organizzata dal Gruppo Norba.

La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

Quando ci sarà Battiti Live in tv?

L’evento andrà in onda in differita su Italia 1 a partire da martedì 4 luglio 2023, in prima serata, dalle ore 21:20. Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Prima della messa in onda su Italia 1, lo show musicale va in onda in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba TV (dal 21 giugno al 9 luglio 2023).

Battiti Live 2023: anticipazioni puntate, scaletta, cantanti

Prima Puntata: 4 luglio 2023

Gli ospiti che si esibiranno nel corso della prima puntata saranno Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, BoomDaBash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, i Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors e Tony Effe.

Per quanto riguarda le esibizioni on the road, invece, Giorgia si esibirà da Otranto mentre i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno da San Foca di Melendugno.

Chi conduce Battiti Live 2023?

I conduttori della ventunesima edizione sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che conducono il programma insieme per la settima edizione consecutiva. Il programma vede anche la partecipazione di Mariasole Pollio.

Ad accompagnare gli artisti, inoltre, ci sarà un corpo di ballo formato anche da allievi e professionisti di Amici di Maria De Filippi.

Dove fanno Battiti Live 2023?

La ventunesima edizione dell’evento si è tenuta a Bari e Gallipoli, per quanto riguarda le tappe principali, e a Canosa di Puglia, Barletta, Massafra, Mesagne, Fasano, Taranto, Peschici, Vieste, Marina di San Foca e Giovinazzo, per quanto riguarda le tappe on the road.

Come si chiama la canzone della sigla di Battiti Live?

La sigla di quest’edizione della manifestazione musicale è Disco Paradise, singolo di Fedez, Annalisa e Articolo 31, pubblicato lo scorso 25 maggio.