Golden Globe 2023 le nomination: guidano Abbott Elementary e White Lotus, sorpresa Mercoledì

Sono state svelate le nomination per l’80esima edizione dei Golden Globe che si svolgerà il prossimo 10 gennaio 2023 con la conduzione di Jerrod Carmichael. E dopo l’anno di “purgatorio” a seguito degli scandali sulla diversità della giuria della stampa estera e sui regali che venivano elargiti ai giurati, tornerà anche la diretta tv su NBC, storico partner della cerimonia (in Itali su Sky e NOW).

Scorrendo l’elenco delle nomination non si notano particolari sorprese, c’è il meglio della tv di qualità dell’ultimo anno. Spicca sicuramente la nomination a Mercoledì di Netflix e alla sua protagonista Jenna Ortega, un fenomeno popolare da milioni di ore di visualizzazione, un fenomeno social ma difficilmente un titolo adatto a una cerimonia di premiazione (soprattutto nella categoria comedy/musical). Proprio una commedia è la serie più nominata: Abbott Elementary di ABC (in Italia su Disney+) intelligente commedia sul sistema scolastico americano che oltre a miglior comedy è nominata anche per la protagonista (e creatrice) Quinta Brunson e per due attrici e un attore non protagonista.

Dietro Abbott Elementary c’è The White Lotus con quattro nomination, Only murders in the Building e Pam / Tommy. Ovviamente non essendoci premiazioni tecniche, più nominate sono quelle serie che avevano più attori/attrici da “offrire”. Nominati House of the Dragon, Scissione, The Old Man e la sorpresa dell’anno The Bear. Tanti i nomi noti che hanno ottenuto la nomination: Kevin Costner, Julia Roberts, Evan Peters, Imelda Staunton, F. Murray Abrham, Colin Firth, Jeff Bridges, John Lithgow per una cerimonia “da Oscar”.

Le Nomination ai Golden Globe 2023

Serie Tv Drama e Comedy

Miglior Serie Drama

Better Call Saul – AMC (Netflix in Italia) The Crown – Netflix House of the Dragon – HBO (Sky in Italia) Ozark – Netflix Scissione – Apple Tv+ Miglior Attrice Protagonista in un Drama

Emma D’Arcy, – HBO (Sky in Italia) Laura Linney, – Netflix Imelda Staunton, – Netflix Hilary Swank, – ABC Zendaya, – HBO (Sky In Italia) Miglior Attore Protagonista in un Drama

Jeff Bridges, – FX/Hulu (Disney+ in Italia) Kevin Costner, – Paramount Network (Sky in Italia) Diego Luna, – Disney+ Bob Odenkirk, – AMC (Netflix in Italia) Adam Scott, – Apple Tv+ Miglior Comedy o Musical

Abbott Elementary – ABC (Disney+) The Bear – FX/Hulu (Disney+ in Italia) Hacks – HBO Max Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia) Wednesday – Netflix Miglior Attore comedy/musical

Donald Glover, Atlanta – FX/Hulu (Disney+ in Italia) Bill Hader, Barry – HBO (Sky in Italia) Steve Martin, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia) Martin Short, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia) Jeremy Allen White, The Bear – FX/Hulu (Disney+ in Italia) Miglior Attrice comedy/musical

Quinta Brunson, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia) Kaley Cuoco, The Flight Attendant – HBO Max (Sky in Italia) Selena Gomez, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia) Jenna Ortega, Wednesday – Netflix Jean Smart, Hacks – HBO Max Miglior Attore non protagonista per entrambe le categorie

John Lithgow, The Old Man – FX/Hulu (Disney+ in Italia) Jonathan Pryce, The Crown – Netflix John Turturro, Scissione – Apple Tv+ Tyler James Williams, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia) Henry Winkler, Barry – HBO Max (Sky in Italia) Miglior Attrice non protagonista per entrambe le categorie

Miniserie/Antologia/Film Tv