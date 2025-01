Golden Globe 2025, i vincitori: trionfa Shogun, premiati anche Hacks e Baby Reindeer

La serata (o nottata dal nostro punto di vista) di premiazioni dei Golden Globe 2025 è andata secondo quanto era facilmente prevedibile sul fronte delle serie tv. I Golden Globe 2025 copiano gli Emmy e premiano Shogun come miglior serie drama, Hacks come miglior comedy e Baby Reindeer come miglior miniserie. L’arrivo come miniserie dell’intensa The Penguin ha portato il premio di miglior attore per una miniserie nelle mani di Colin Farrell. Attori e attrici in un drama arrivano da Shogun, Hiroyouki Sanada e Anna Swai, tra le comedy vincono Jean Smart e Jeremy Allen White.

Forse la sorpresa più grande è stata la conduzione di Nikki Savage che ha evitato ogni polemica, non facendo battute su Trump né sul caso di Blake Lively e Justin Baldoni. Lontani i tempi del tagliente sarcasmo di Ricky Gervais. Nel corso della serata sono stati assegnati il premio alla carriera per il cinema Cecil B. DeMille a Viola Davis e per la tv, il Carol Burnett Award, a Ted Danson. A seguire, in grassetto i vincitori delle categorie tv.

Miglior Serie Drammatica

The day of the Jackal – Sky

The Diplomat – Netflix

Shogun – FX/Disney

Slow Horses – Apple Tv+

Squid Game – Netflix

Mr & Mrs Smith – Prime Video

Miglior serie comedy

Abbott Elementary – ABC/Disney

The Bear – FX/Disney

The Gentlmen – Netflix

Hacks – HBO/Netflix

Nobody Wants This – Netflix

Only murders in the Building – Hulu/Disney+

Miglior Miniserie, antologia, film tv

Baby Reindeer – Netflix

Disclaimer – Apple TV+

Monsters La storia di Lyle ed Erik Menendez – Netflix

The Penguin – HBO

Ripley – Netflix

True Detective: Night Country – HBO

​Miglior attrice in una serie drammatica

Katy Bates – Matlock (CBS)

Emma D’Arcy – House of the Dragon (HBO/Sky)

Maya Erskine – Mr and Mrs Smith (Prime video)

Keri Russell – The Diplomat (Netflix)

Anna Sawai – Shogun (FX)

Miglior attore in una serie drammatica

Donald Glover – Mr & Mrs Smith (Prime Video)

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal (Sky)

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent (Apple TV+)

Gary Oldman – Slow Horses (Apple Tv+)

Hiroyouki Sanada – Shogun (Disney+/Hulu)

Miglior attrice in una commedia

Kristen Bell – Nobody wants this (Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC/Disney)

Ayo Edebiri – The Bear (FX/Disney+)

Selena Gomez – Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Kathryn Hahn – Agatha All Along (Disney+)

Jean Smart – Hacks (HBO/Sky)

Attore in una commedia o musical

Adam Brody – Nobody wants this (Netflix)

Ted Danson – A man on the Inside (Netflix)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Jason Segel – Shrinking (Apple TV+)

Martin Short -Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Jeremy Allen White – The Bear (FX/Disney+)

Miglior attrice in una miniserie, antologia, film tv

Cate Blanchett – Disclaimet (Apple TV+)

Jodie Foster – True Detective Night Country (HBO/Sky)

Sofia Vergara – Griselda (Netflix)

Cristin Milioti – The Penguin (HBO/Sky)

Naomi Watts – Feud: Capote vs the Swans (FX/Disney+)

Kate Winslet – The Regime (HBO/Sky)

​Miglior attore in una miniserie, antologia, film tv

Richard Gadd – Baby Reindeer (Netflix)

Colin Farrell – The Pengiun (HBO/Sky)

Kevin Kline – Disclaimer (Apple Tv+)

Cooper Koch – Monsters La storia di Lyle ed Erik Menendez (Netflix

Ewan McGregor – Un gentiluomo a Mosca (Paramount+)

Andrew Scott – Ripley (Netflix)

Miglior attrice non protagonista

Liza Colon-Zayas – The Bear (FX/Disney+)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO/Netflix)

Dakota Fanning – Ripley (Netflix)

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix)

Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Kali Reis – True Detective: Night County (HBO/Sky)

Miglior attore non protagonista

Tabadnobu Asano – Shogun (FX/Disney+)

Diego Luna – La Maquina (FX/Disney+)

Ebon Mss-Bacharach – The Bear (FX/Disney+)

Harrison Ford – Shrinking (Apple Tv+)

Javier Bardem – Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (Netflix)