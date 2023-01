Dopo la cerimonia privata senza alcuna forma di trasmissione dell’edizione scorsa, i Golden Globe 2023 tornano a proclamare i propri vincitori in diretta tv, sulla Nbc, ed in Italia su Sky e su NOW.

La serata, condotta da Jarrod Carmichael, ha visto finalmente la rivincita della tv generalista sulla pay tv e le piattaforme, almeno per quanto riguarda la categoria Comedy. È stata infatti Abbott Elementary, comedy della Abc sul mondo della scuola pubblica, a portarsi a casa i premi di Miglior serie Comedy, appunto, ma anche di Miglior attrice protagonista Comedy (Quinta Brunson, che della serie è anche creatrice) e di Miglior attore non protagonista (Tyler James Williams). Una conferma, per questa serie da noi disponibile su Disney+ (la seconda stagione deve però ancora arrivare in Italia), dopo i tre Emmy Awards vinti a settembre.

La generalista festeggia, ma solo fin qui. Per il resto, torna il dominio della pay tv e delle piattaforme. In particolare, è ancora una volta la Hbo a dominare le altre categorie: il Migliore Drama è House of the Dragon, la Migliore attrice Drama è Zendaya. Senza dimenticarci del successo di The White Lotus, la cui seconda stagione ambientata in Sicilia ha portato ai Golden Globe un po’ di Italia: la serie ha vinto il premio come Miglior Miniserie/Serie antologica, con un riconoscimento anche a Jennifer Coolidge come Miglior attrice non protagonista della stessa categoria.

E poi, dicevamo, le piattaforme: oltre alla solita Netflix, che vince grazie a Dahmer ed Ozark, da citare il successo di Paramount Network con Yellowstone (Kevin Costner ha vinto come Miglior attore Drama) e di Amanda Seyfried per The Dropout di Fx/Hulu. Un premio (come Miglior attore di una Comedy/Musical) anche a Jeremy Allen White per il suo lavoro in The Bear, la serie rivelazione del 2022 di cui sentiremo ancora parlare. Di seguito, in grassetto, tutti i vincitori delle categorie tv. A questo link, invece, i vincitori delle categorie cinematografiche.

Miglior Serie Drama

House of the Dragon – HBO (Sky in Italia)

Better Call Saul – AMC (Netflix in Italia)

The Crown – Netflix

Ozark – Netflix

Scissione – Apple Tv+

Miglior Comedy o Musical

Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia)

The Bear – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Hacks – HBO Max

Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia)

Wednesday – Netflix

Miglior Miniserie/Serie antologica/Film-tv

The White Lotus – HBO (Sky in Italia)

Black Bird – Apple Tv+

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer Story – Netflix

The Dropout – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Pam & Tommy – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Miglior Attrice Protagonista in un Drama

Zendaya, Euphoria – HBO (Sky In Italia)

Emma D’Arcy, House of the Dragon – HBO (Sky in Italia)

Laura Linney, Ozark – Netflix

Imelda Staunton, The Crown – Netflix

Hilary Swank, Alaska Daily – ABC

Miglior Attore Protagonista in un Drama

Kevin Costner, Yellowstone – Paramount Network (Sky in Italia)

Jeff Bridges, The Old Man – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Diego Luna, Andor – Disney+

Bob Odenkirk, Better Call Saul – AMC (Netflix in Italia)

Adam Scott, Severance – Apple Tv+

Miglior Attore in un comedy/musical

Jeremy Allen White, The Bear – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Donald Glover, Atlanta – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Bill Hader, Barry – HBO (Sky in Italia)

Steve Martin, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia)

Martin Short, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia)

Miglior Attrice comedy/musical

Quinta Brunson, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia)

Kaley Cuoco, The Flight Attendant – HBO Max (Sky in Italia)

Selena Gomez, Only Murders in the Building – Hulu (Disney+ in Italia)

Jenna Ortega, Wednesday – Netflix

Jean Smart, Hacks – HBO Max

Miglior Attore non protagonista per un Drama o Comedy/Musical

Tyler James Williams, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia)

John Lithgow, The Old Man – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Jonathan Pryce, The Crown – Netflix

John Turturro, Scissione – Apple Tv+

Henry Winkler, Barry – HBO Max (Sky in Italia)

Miglior Attrice non protagonista per un Drama o Comedy/Musical

Julia Garner, Ozark – Netflix

Elizabeth Debicki, The Crown – Netflix

Hannah Einbinder, Hacks – HBO Max

Janelle James, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia)

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary – ABC (Disney+ in Italia)

Miglior Attrice di una Miniserie/Serie antologica/Film-tv

Amanda Seyfried, The Dropout FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Jessica Chastain, George & Tammy – Showtime

Julia Garner, Inventing Anna – Netflix

Lily James, Pam & Tommy – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Julia Roberts, Gaslit – STARZ/STARZPLAY (Lionsgate+)

Miglior Attore di una Miniserie/Serie antologica/Film-tv

Evan Peters, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Netflix

Taron Egerton, Black Bird – Apple Tv+

Colin Firth, The Staircase – HBO Max (Sky In Italia)

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Sebastian Stan, Pam & Tommy – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Migliore attrice non protagonista di una Miniserie/Serie antologica/Film-tv

Jennifer Coolidge, The White Lotus – HBO (Sky In Italia)

Claire Danes, Fleishman Is In Trouble – FX/Hulu (Disney+ prossimamente)

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven – FX/Hulu (Disney+ in Italia)

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Netflix

Aubrey Plaza, The White Lotus – HBO (Sky In Italia)

Miglior attore non protagonista di una Miniserie/Serie antologica/Film-tv

Paul Walter Hauser, Black Bird – Apple Tv+

F. Murray Abraham, The White Lotus – HBO (Sky In Italia)

Domhnall Gleeson, The Patient – FX/HULU (Disney+ in Italia)

Richard Jenkins, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Netflix

Seth Rogen, Pam & Tommy – FX/HULU (Disney+ in Italia)