Un anno senza Gigi Proietti: il ricordo in tv

La tv, in particolar modo la Rai, ricorda Gigi Proietti a un anno dalla sua morte. Un ricordo che è passato anche per la promozione del suo ultimo film, Io sono Babbo Natale, in uscita proprio in questi giorni quasi a ‘celebrare’ il primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 2 novembre 2020.

Ricordiamo ancora le immagini del suo funerale, trasmesso in diretta tv su Rai 1 con una lunga cerimonia – laica e spettacolare nel suo teatro a Villa Borghese prima e poi religiosa e piena di gente – servita a salutare un vero e proprio re della scena, teatrale, televisiva e anche cinematografica.

Un anno dopo non è facile ricordare Proietti senza cadere nelle ‘solite’ proposte: tra le migliori offerte dalla Rai a pochi giorni dalla scomparsa ricordiamo sicuramente il suo Edmund Kean su Rai 1. Ma la tv di Stato ha deciso di omaggiare Proietti con una programmazione speciale che copre l’intera giornata. E allora vediamo come possiamo ricordare Gigi Proietti con la proposta tv – oltre che con la nostra personale ricerca tra le varie piattaforme e nelle nostre library – offerta dalla Rai. Vale la pena dire subito che sì, A me gli occhi, please c’è, anche se alle 15.50 su Rai 5, ma recuperabile comunque su RaiPlay.

Spazio in tutti i programmi a striscia, anche nella puntata di Porta a Porta in seconda serata su Rai 1. Ma quel che interessa, più del ricordo inserito in un blocco di scaletta di 3′, è la programmazione dedicata: la presentiamo in un ideale palinsesto.

12.00 – Rai 5 | Attore Amore Mio (1982, Antonello Falqui), in cui con gli allievi del suo laboratorio teatrale Proietti mette in scena la sua arte;

13.00 – Rai 5 |Ieri e oggi (1980), con l’intervista di Luciano Salce a Marina Malfatti e Gigi Proietti;

15.50 – Rai 5 |A me gli occhi, please, registrato al Teatro Tenda di Roma e andato in onda nel 1976;

19.15 – Rai Movie | La Tosca, con Gigi Proietti, Monica Vitti e Vittorio Gassman;

21.10 – Rai Movie | Febbre da cavallo (1976, Steno);

22.45 – Rai Premium | Varietà Techetechete – Grazie Gigi.

Su Rai Radio3 il ricordo sarà quello di Hollywood Party che il 2 novembre dedicherà una puntata speciale a Gigi Proietti in diretta a partire dalle 19. RadioTechetè ricorda Gigi Proietti con un montaggio di alcuni programmi radiofonici come L’eroe sul sofà di Rita Cirio in cui Proietti interpretava Superman e un’intervista a Gigi Proietti contenuta nello Speciale Shakespeare di RadioTechetè, a cura di Silvana Matarazzo.

Per la ricorrenza RaiPlay predisporrà una fascia dedicata con titoli da Una pallottola nel cuore a L’ultimo Papa Re, da Italian Restaurant a Il signore della truffa; per il teatro, invece, ci sarà Gigi Proietti in Edmund Kean e i programmi d’archivio Fatti e fattacci, Sabato sera dalle nove alle dieci e Il Circolo Pickwick.