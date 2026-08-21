Ghost supera Doc 3, Zona Bianca cresce ancora e arriva al 7,5% di Share. I dati Auditel del 20 Agosto 2026

Ghost – Fantasma resta un grande classico della cinematografia internazionale. Il suo successo non tramonta mai, lo confermano i dati di ascolto: l’opera cinematografica, riproposta su Mediaset, ha messo in difficoltà la rete ammiraglia della Rai con il 15,8% di Share. Doc 3 – in replica – ottiene il 15,6% di Share. I due contenuti sono praticamente appaiati, ma il film con Patrick Swayze e Demi Moore supera la fiction Rai di pochissimo. Tanto basta per confermare un appeal senza tempo, quello che gli esperti hanno definito evergreen.

Le reti cadette puntano su altro: Rai2 sceglie Il Commissario Rex con il 4,8% di Share, mentre Rai3 grazie a Kilimangiaro Estate conquista il 5%. Rete4 cresce ulteriormente con Zona Bianca al 7,5% di Share, Italia Uno ritrova Chicago Med attestandosi sul 5,8%. Su La7 Il Giurato in replica ottiene il 3,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, grazie alla partita di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, arriva al 4% di Share. Nove sceglie ancora la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo spettacolo dal vivo Anplagghed raggiunge il 3,3% di Share.

Ghost batte Doc 3 in replica, cresce Zona Bianca su Rete4

Sul Canale 20, Simultant – Il Futuro è per Sempre conquista l’1,3% di Share. Rai4, con SWAT, totalizza il 2,1% di Share mentre Iris si ferma all’1,7% con Resa dei Conti a Little Tokyo. RaiMovie con Blow Up non va oltre l’1,4% di Share. La sfida preserale sulla tv generalista è condotta da L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il gioco di Cologno Monzese conquista il 28,2% di Share, mentre la concorrenza si ferma al 16,6%.

Marco Liorni rimane nella media stagionale ma il divario con il principale competitor resta ampio, mancano ancora 10 giorni alla fine del mese. Poi si entrerà nella fase finale del programma per lasciare il posto ad Affari Tuoi che tornerà nella sua collocazione abituale per tentare di insidiare ulteriormente Mediaset nell’access prime time. Porzione di palinsesto dove, in estate, è riuscita a consolidarsi nettamente dopo oltre un anno di permanenza con lo stesso format.