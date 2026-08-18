Il Giovane Montalbano leader di ascolti su Raiuno, Scherzi a Parte sfiora il 13% su Canale 5. I dati Auditel del 17 Agosto 2026

Il Giovane Montalbano conferma il proprio successo televisivo con una percentuale sempre più alta di ascolti. La storia della gioventù del celebre Commissario di Vigata supera il 20% di Share, attestandosi al 20,6%. Il merito non è solo della penna eccellente del compianto scrittore e sceneggiatore Andrea Camilleri, ma anche di un adattamento televisivo che funziona molto bene nonostante l’usura del tempo. La rete ammiraglia di Canale 5, per fronteggiare la concorrenza di Raiuno, rispolvera un titolo forte (anch’esso in replica) come Scherzi a Parte.

La nuova edizione del format, condotta da Max Giusti, resiste ma si ferma al 12,8% di Share. Il passo non è all’altezza del competitor, ma Viale Mazzini ha scelto un grande classico editoriale contro cui è difficile schierarsi. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2, dopo il successo degli Europei di Atletica nelle giornate precedenti, sceglie Per Sempre Gino e raggiunge il 3% di Share. La terza rete di Viale Mazzini opta per Filorosso con il 4,1% di Share, l’anteprima della trasmissione non va oltre il 2,9% di Share.

Il Giovane Montalbano supera il 20% di Share

Zona Bianca, su Rete 4, arriva al 5,2% di Share. Italia Uno propone, ancora una volta, la sfida di Coppa Italia: in questo caso a scontrarsi sono Palermo e Lecce. Il confronto di coppa nazionale sigla il 7% di Share. La7, invece, si accontenta del 3,3% di Share grazie a In Viaggio con Barbero. Tv8, il canale in chiaro di Sky, offre una finestra sulla ristorazione con Dinner Club in riferimento alle eccellenze culinarie italiane e non solo con la compagnia e la partecipazione di personalità illustri del piccolo e grande schermo.

Nove resta in ambito culinario, ma vira su Little Big Italy con il 3,3% di Share. Sul Canale 20, invece, va in scena l’altro confronto di Coppa Italia: quello fra Sampdoria e Cremonese che sfiora il 2% di Share attestandosi sull’1,9%. Rai4 arriva all’1,8% di Share con Fire Country. Iris, con By The Sea, ottiene il 2,1% di Share. RaiMovie propone Winchester ’73 che sfiora il 2% di Share.

La Ruota della Fortuna leader in access prime time

La Tin Cup, offerta da La5, ottiene il 2,2% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano è tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il gioco di Cologno Monzese ottiene il 27,6% di Share in opposizione al 16,4% della concorrenza. I due programmi continuano a inseguirsi, ma Mediaset sembra avere un passo diverso rispetto alla Rai per quel che riguarda l’access prime time.