Gli Europei di Atletica Leggera oltre il 18% su Rai2, lo speciale su Baudo si ferma all’11% di Share. I dati Auditel del 16 Agosto

In questa parentesi estiva la televisione sta mostrando un riscontro inedito e particolarmente interessante. Lo sport in chiaro si sta rivelando catalizzatore: eravamo abituati a vedere uno scenario simile con la Nazionale Italiana di Calcio, in questo momento a fare da padrone sul piccolo schermo è altro. Gli Europei di Atletica Leggera stanno conquistando il grande pubblico televisivo con ascolti in crescendo. L’ultima trasmissione su Rai2 ha registrato, in prime time, il 18,4% di Share. Un numero direttamente proporzionale all’aumento progressivo di queste serate. Ormai è “febbre olimpica” e con questo l’utente medio deve fare i conti.

Lo sport spinge, televisivamente parlando, più dei contenuti di genere sulle rispettive reti ammiraglia. Il primo canale, parlando di Viale Mazzini, offre uno speciale dedicato a Pippo Baudo per ricordarlo a un anno dalla scomparsa. Il contributo, tuttavia, si ferma all’11% di Share. Meglio dalle parti di Cologno Monzese dove Racconto di Una Notte raggiunge il 13,7% di Share su Canale 5. Le altre reti cadette cercano di tenere botta e rispondere all’exploit di Rai2.

L’Atletica leggera protagonista del piccolo schermo

La terza rete di Viale Mazzini propone la replica di Che Ci Faccio Qui: il programma ottiene il 3,1% di Share. Rete4 preferisce l’usato sicuro rispolverato un grande classico della commedia italiana: Viaggi di Nozze, diretto e interpretato da Carlo Verdone, conquista il 4,7% di Share. Italia Uno vira su la Coppa Italia in chiaro: il match tra Lazio e Mantova, che ha visto l’eliminazione dalla competizione nazionale dei biancocelesti, conquista il 6% di Share.

La7 seleziona un altro grande classico del Ferragosto italiano: Il Sorpasso di Dino Risi ottiene il 2,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone Italia’s Got Talent in replica spingendosi al 3,1% di Share. Nove sfiora il 2% di Share con le repliche de La Corrida targata Amadeus, fermandosi all’1,9% di Share. La seconda e ultima parte di programma, chiamata Il Vincitore, ottiene il 4,3% di Share. Il Canale 20 non va oltre l’1% di Share con l’altro match di Coppa Italia in chiaro: la sfida tra Verona e Virtus Entella.

La Ruota della Fortuna batte L’Eredità Summer

Rai4 punta sull’animazione cinematografica con il grande classico dal titolo Venom – La morte è solo l’inizio arrivando al 2,3% di Share. Stesso punteggio totalizzato da Iris con Belfagor – Il Fantasma del Louvre. RaiMovie, con Blue Hawaii, si attesta all’1% di Share. La sfida preserale del palinsesto generalista italiano è tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: disputa catodica che ha visto prevalere il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui con il 25,7% di Share. La concorrenza di Viale Mazzini non va oltre il 14,7% di Share.