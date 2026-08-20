50 Km all’Ora conquista la prima serata, Chicago Med si avvicina al 10% di Share. I dati Auditel del 19 Agosto 2026

Canale 5 propone un altro grande classico del passato recente. Un’opera cinematografica attinente alla commedia che, però, strizza l’occhio al road movie: 50 Km all’Ora, con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, conquista il 15,5% di Share. De Luigi dimostra una capacità particolare anche nei panni da regista e consente a Mediaset di ottenere un altro successo televisivo. Raiuno risponde con Finché Notte non Ci Separi ma lo Share si ferma al 13,1%.

Una percentuale incoraggiante per un altro film divertente fra romantici equivoci e colpi di scena, ma non basta per raggiungere la concorrenza. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 propone Boston Blue e raggiunge il 4% di Share. Rai3 risponde con Un Giorno in Pretura e arriva al 7% di Share. L’appeal della cronaca nera si conferma anche nella stagione estiva. Rete4 ottiene il 5,5% di Share con Il Padrino – Parte II.

50 Km all’Ora vince la serata, Chicago Med ravviva Italia Uno

Italia Uno vira su Chicago Med che conquista il 9,6% di Share, percentuale ulteriormente in crescita a dimostrazione che un certo tipo di serialità, sulla generalista, non invecchia mai. La7 ritrova Roberto Saviano con le repliche de La Giusta Distanza arrivate al 2,6% di Share, finora. Una trasmissione destinata a crescere, in autunno ha dimostrato di avere margine per una seconda stagione. Tv8, il canale in chiaro di Sky, pesca da Prime Video e trasmette RIP – Roast in Peace. La percentuale comica della trasmissione garantisce all’emittente il 2,7% di Share.

Si ferma al 2%, invece, Nove con USS Indianapolis. Blade II, sul Canale 20, si accontenta dell’1,7% di Share. Rai4, con Fuori dall’Oscurità, non va oltre l’1,3% di Share. Iris, con Il Curioso Caso di Benjamin Button, arriva all’1,7% di Share. La Storia del Frank e della Nina, su RaiMovie, non supera lo 0,7% di Share mentre RaiPremium con le repliche di Uno Sbirro in Appennino ottiene l’1,7% di Share. La7 Cinema si abbassa all’1,5% di Share con Un Pesce di Nome Wanda.

Liorni insegue Scotti in access prime time

Stesso punteggio per TopCrime con Delitto in Alsazia. La sfida preserale nel palinsesto generalista italiano vede fronteggiarsi La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer: il gioco di Cologno Monzese supera la concorrenza di Viale Mazzini. 28,7% contro 16,7% di Share. La cavalcata dell’access prime time prosegue, ma il margine fra i due contenuti resta immutato.