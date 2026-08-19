Il Mio Amico Tempesta si distingue su Mediaset, Raiuno tiene con Emma e il Giaguaro Nero. I dati Auditel del 18 Agosto 2026

Il Mio Amico Tempesta permette a Mediaset di raggiungere il 15,7% di Share con la rete ammiraglia, in opposizione Viale Mazzini propone Emma e il Giaguaro Nero che permette a Raiuno di resistere ma non di imporsi con il 12,8% di Share. Le reti cadette pensano ad altro e il secondo canale propone la doppietta di film d’azione con Palermo-Milano solo andata e Milano-Palermo il ritorno.

Lo Share è così diviso: il primo film ottiene il 4,9% di Share, mentre il sequel si attesta sul 6,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini vira su Io, Noi e Gaber arrivando al 4,7% di Share. Rete4, dalle parti di Cologno Monzese, ottiene il 3,4% di Share con Le Grandi Domande di Freedom. Italia Uno svetta grazie a Radio Yoga Estate che raggiunge il 7,9% di Share.

Il Mio Amico Tempesta leader su Mediaset, Emma e il Giaguaro Nero indietro su Raiuno

La7 offre spazio a Tre Manifesti a Ebbing, Missouri con il 3,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, pesca ancora un titolo dalla saga di 007: Spectre conquista il 3% di Share. Sul Nove, invece, largo alla comicità live con lo spettacolo di Alessandro Siani Offline che arriva al 3,4% di Share. The Equalizer, sul Canale 20, raggiunge l’1,5% di Share. Rai4 con Hood Witch Roqya si attesta sull’1,9% di Share arrivando vicino al 2%. Iris grazie a L’Indiana Bianca conquista l’1,7% di Share. Le Indagini di Lolita Lobosco primeggia tra le repliche disponibili su RaiPremium: l’episodio della terza stagione ottiene il 2,8% di Share.

La sfida preserale del palinsesto generalista italiano è portata avanti da L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 28,7% di Share contro il 15% rappresentato dalla concorrenza di Marco Liorni. Oltre l’access prime time, si registra il boom del palio di Siena nella fascia precedente che ottiene il 13,6% di Share con la Festa. Una manifestazione che ha conquistato la platea televisiva.