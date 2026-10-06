Gerry Scotti, da Re del quiz a talismano: il conduttore è pronto a “battezzare” anche la nuova edizione di Zelig

Michelle Hunziker torna a Zelig come conduttrice al fianco di Ale e Franz. Il noto e fortunato programma comico resta a Mediaset, ma cambia presentatori di riferimento dopo l’uscita di scena di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Non è una rottura: i due colleghi hanno passato la mano a causa di impegni lavorativi incompatibili con l’agenda del format. Non è escluso, infatti, che tornino ospiti all’interno dell’edizione. Una presenza fissa, come accaduto gli altri anni, era troppo per loro.

Dunque gli autori di Zelig hanno pensato di puntare sull’usato sicuro: sostituire Bisio e Incontrada non è semplice. Entrambi hanno sviluppato una complicità particolare e anche il pubblico riconosce la loro capacità di condurre un formato che sembra ormai plasmato a immagine e somiglianza dei due interpreti. Cambiare idea è possibile, ma per convincere il pubblico occorre puntare su cavalli di razza che conoscono l’universo di Zelig e siano pronti a non sfigurare.

Zelig torna su Canale 5

Per questo Michelle Hunziker torna in prima linea. Il programma lo ha già condotto insieme a Bisio, inizialmente era lei la co-presentatrice. Poi ha ceduto il posto a Incontrada. Ale e Franz, invece, hanno partecipato alla trasmissione come comici per diverso tempo, inoltre hanno già provato l’ebbrezza di co-condurre nel corso di Zelig On. Hanno anche avuto opportunità di sfoggiare la loro capacità di gestione catodica in altri contesti da protagonisti. Le persone giuste nel posto giusto, ma serve ancora altro. Qualcuno che possa inaugurare questo nuovo ciclo di puntate nel migliore dei modi.

Un nome soltanto, all’interno di un periodo televisivo come questo, è spendibile: Gerry Scotti. Il Re del quiz sta vivendo un momento d’oro, in termini di ascolti e gradimento, con La Ruota della Fortuna. Hunziker, Ale e Franz sono addirittura stati ospiti nella versione special (La Ruota dei Campioni…e delle Stelle) del programma per promuovere il ritorno del format comico. Ora Scotti è chiamato a ricambiare il favore, ma non si tratta esclusivamente di una cortesia professionale. Il noto presentatore viene mandato in avanscoperta in tutti i programmi di peso dell’azienda.

Gerry Scotti ospite della prima puntata

Questo perchè il suo volto, a Mediaset, resta una garanzia. È un veterano. Il pubblico lo associa a Canale 5 e a una certa televisione di qualità: formati che appena li vedi riconosci immediatamente il piglio per tutta la famiglia, tra gag, simpatia e curiosità da scoprire. Gerry Scotti, per molti appassionati, è come uno di famiglia. Questo Pier Silvio Berlusconi lo sa e ne sfrutta pienamente il potenziale. Non solo da Scotti passano i programmi più attesi, a La Ruota della Fortuna arrivano numerosi addetti ai lavori per promuovere i loro contenuti in uscita, ma lo stesso presentatore si muove per fare da “talismano” nei format altrui.

È successo nel corso de “Gigi e Vanessa…Insieme”, si è ripetuto a This Is Me e ora tocca anche a Zelig. Quando c’è Scotti, anche soltanto in qualità di ospite speciale, un programma funziona. Ecco il teorema di Cologno Monzese a cui, in azienda, non intendono rinunciare. Quindi lo “Zio Gerry” – come lo chiamano tutti amichevolmente – oltre a registrare tre puntate al giorno de La Ruota della Fortuna tira a lucido il vestito buono e si prepara alle serate di gala. Zelig stende il tappeto rosso: si torna a ridere con un ospite d’eccezione. Dal bancone di Striscia in poi, per Virginio Scotti è stata tutta discesa. Un percorso scandito anche da grandi sorrisi. L’appuntamento, dunque, è per martedì 6 Ottobre 2026 subito dopo La Ruota della Fortuna che – tra una risata e l’altra – continua a girare.