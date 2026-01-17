Gerry Scotti batte anche Francesco Totti: La Ruota dei Campioni supera Tali e Quali di 6 punti. I dati Auditel del 16 gennaio 2026

Gerry Scotti si impone in prima serata con La Ruota dei Campioni, resta indietro Tali e Quali con Nicola Savino che si è giocato anche la carta Francesco Totti super ospite in giuria. Harry Potter supera il 7%.

Ci ha provato Raiuno a fare la differenza: il programma di Carlo Conti, nella versione nip Tali e Quali condotta da Nicola Savino, procede in maniera spedita ma non ingrana rispetto alla concorrenza. Allora, Viale Mazzini gioca il jolly: Francesco Totti super ospite in giuria. L’ex attaccante funziona in veste di giurato ironico, l’alchimia con gli altri componenti del tavolo tuttavia risulta leggermente forzata e questo – in termini di ascolti – ha inciso notevolmente.

La rete ammiraglia della Rai totalizza una percentuale pari al 15,5 e 17,9% di Share. Mentre, su Canale 5, La Ruota dei Campioni riesce nuovamente a spuntarla. Gerry Scotti, che punta invece su Gianni Morandi ospite d’onore, ottiene un range del 22,7% in grado di toccare picchi del 23,9% di Share. Le reti cadette aggiustano il tiro: su Rai2 troviamo Ferrari, il film sul Patron della Rossa di Maranello conquista il 5,5% di Share. Rai3 scommette sulla commedia romantica Love Affair – Un grande amore che raggiunge il 2,5% di Share.

Gerry Scotti supera ancora Nicola Savino in prima serata

Rete 4, passando a Cologno Monzese, sceglie invece Quarto Grado arrivando all’8,7% di Share. Italia Uno si attesta sul 7,2% di Share con l’ultimo capitolo della saga di Harry Potter: “I doni della morte – Parte II”. Il maghetto più famoso del cinema e della letteratura contemporanea rende bene anche sul piccolo schermo, aspettando la serie targata HBO Max. La7, con Propaganda Live, si attesta sul 6,2% di Share.

La trasmissione di Diego Bianchi, un prodotto Fandango, ha una liturgia ben precisa e uno stuolo di pubblico che non rinuncia al consueto appuntamento del venerdì. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, Cucine da Incubo sfiora il 2% conquistando l’1,9% di Share. I migliori Fratelli di Crozza, sul Nove, raggiunge il 2,3% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra le scelte di Canale 20, Rai4, Iris e RaiPremium.

De Martino resiste nel preserale

I quali puntano rispettivamente su Bullet Train, All The Devil’s Man – Squadra Speciale, Potere Assoluto e la replica de La Preside con Luisa Ranieri che tornerà sulla rete ammiraglia della Rai lunedì 19 gennaio 2026 con una nuova puntata. Rispetto alla stretta attualità, invece, il preserale generalista italiano ha visto Affari Tuoi provare a resistere contro la versione deluxe de La Ruota della Fortuna raggiungendo il 24,6% di Share.