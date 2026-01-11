Francesco Totti, assist-man in campo e jolly in televisione: da Amazon a Raiuno, perchè tutti vogliono l’ex Capitano

Francesco Totti era (e resta) il Capitano per antonomasia. Figura controversa fuori dal campo, ma sul rettangolo verde metteva d’accordo tutti. Una carriera sportiva su cui (quasi) nessuno ha niente da eccepire. Chi lo fa, spesso, è oggetto di critica perchè quello che ha fatto Totti con la Roma e con la Nazionale Italiana – oltre i semplici numeri – è difficilmente replicabile. Anche e soprattutto sul piano del consenso.

Totti non è stato soltanto il Capitano della Roma. È stato il riferimento per molti amanti del calcio e dello sport, quelli – per intenderci – che pur non tifando Roma hanno pianto al suo addio al calcio. Totti, e qui arriviamo a parlare di fama, è ancora un brand spendibile sul piano dell’immagine. Il suo nome è sinonimo di credibilità non solo nello show business.

Totti, dallo sport allo spettacolo

Obiettivo tutt’altro che scontato, quello di rimanere credibile e riconoscibile anche dopo la gloria sportiva, soprattutto se pensiamo alle controversie legali e coniugali in cui recentemente è stato invischiato. Quel ciclone, dal punto di vista mediatico, non è ancora finito ma Totti – in mezzo alle sfide di rilievo – si districa molto bene e nel pubblico riesce a tenere fuori quelle che sono le proprie cicatrici emotive e legali (ancora ben visibili).

In un contesto del genere resta comunque una risorsa di successo: se n’è accorto il piccolo schermo. La televisione, infatti, negli anni lo ha spesso coinvolto per la sua simpatia oltre che un’innegabile capacità di porsi. Il sorriso smagliante, la battuta pronta, quella timidezza che lo ha sempre messo in luce per una persona umile e riservata nonostante la propria agiatezza. Una bontà d’animo che si mescola alla sua evidente romanità, mostrata come un vanto e non come una diminutio. Per questo, una volta appesi gli scarpini al chiodo, qualcuno – a livello di produzione – lo ha chiamato in tv perché un battutista (ruolo molto diverso dal trequartista) fa sempre comodo.

Sanremo e non solo

Quindi, Totti passa dalle partecipazioni a Sanremo (con gli annunci delle canzoni improvvisati) alla presenza sporadica a Ballando Con Le Stelle (con la promessa di un possibile futuro da concorrente), fino ad arrivare alla partecipazione recente nello show targato Prime Video Roast in Peace. Contesto in cui, citando Selvaggia Lucarelli che quel programma l’ha fatto, Totti si è rivelato il miglior battutista rispetto a tanti altri comici presenti e di ben più nota fama in quel ruolo.

Allora, se Totti funziona tanto sul campo quanto davanti alle telecamere, perché non chiamarlo ancora? Infatti Raiuno si affida nuovamente all’ex Capitano, oggi campione di risate. Infatti Francesco Totti – con un Curriculum televisivo ormai piuttosto nutrito che vanta anche diverse partecipazioni a Sanremo (come ospite) – sarà presente nella prossima puntata di Tali e Quali nella veste di giurato d’eccezione.

Tali e Quali lo aspetta

Nicola Savino potrà contare su una presenza determinante che farà sicuramente levitare gli ascolti dopo un esordio leggermente in sordina: il conduttore di Radio Deejay alla prima puntata del nuovo programma si è scontrato con l’amico e collega Gerry Scotti. Una presenza fissa con La Ruota della Fortuna.

Nella seconda puntata della trasmissione ci sarà una concorrenza diversa e l’arma in più Francesco Totti potrebbe rivelarsi determinante. Lo è stata, recentemente, per Prime Video e può tornare a esserlo per la Rai. Totti era un assist-man pregevole con gli scarpini ai piedi, ora gli spunti migliori li offre ai bomber del tubo catodico. Savino, sicuramente, rientra nella categoria. Ora serve soltanto andare a rete, in questo caso non potrà dipendere esclusivamente dall’ex numero 10 che comunque – anche sul piccolo schermo – resta in prima linea.