Gianni Morandi ospite a La Ruota dei Campioni: colpaccio di Gerry Scotti, l’annuncio in diretta

La Ruota della Fortuna sta macinando ascolti e consensi. Il gioco che fu di Mike Bongiorno, con Gerry Scotti alla conduzione, in access prime time vive una nuova età dell’oro. Funziona talmente tanto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di portarlo anche in prima serata. Il venerdì, da qualche settimana, c’è anche La Ruota dei Campioni.

Un torneo speciale che vede i campionissimi della nuova edizione sfidarsi a colpi di parole e incastri per vincere il maxi montepremi. Senza contare le macchine che lo sponsor ufficiale mette a disposizione. In questo contesto goliardico, ma anche profondamente competitivo, ci sono ospiti speciali.

Gianni Morandi ospite speciale

Nelle scorse puntate c’è stato Al Bano oppure il comico Andrea Pucci. Volti noti, presenze amichevoli, che hanno impreziosito una macchina perfetta. Gerry Scotti, però, vuole fare di più. Dopo Dan Brown, che è arrivato in studio qualche mese fa a promuovere il suo libro, il conduttore di Pavia ha messo a segno un altro colpo importante. Si è assicurato la presenza di Gianni Morandi a La Ruota dei Campioni: venerdì 16 gennaio 2026, infatti, l’eterno ragazzo di Monghidoro sarà ospite speciale del format.

Canterà e non solo: Scotti ha promesso che proverà anche a farlo restare per assistere a qualche manche. Una presenza non da poco che conferma come il gioco di Mediaset, ormai, sia diventato un catalizzatore. Il cantautore si era preso una pausa, ma per lo speciale de La Ruota della Fortuna è tornato in video.

L’annuncio ufficiale

Gli impegni non mancano, ma quando chiama Gerry Scotti Morandi deve rispondere presente. Lo sottolinea, alla sua maniera, proprio il conduttore di Pavia: “L’ho chiamato e ha accettato senza esitazione”. L’appuntamento dunque è confermato. Morandi approda a Cologno Monzese per lo speciale de La Ruota della Fortuna. “Ci guarda tutte le sere”, ha assicurato Scotti. Ora parteciperà anche fattivamente a uno dei programmi più seguiti della stagione.