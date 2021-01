Fratelli Caputo, con una seconda stagione, potrebbe diventare un appuntamento fisso della fiction di Canale 5? Al momento in casa Mediaset tutto tace per quanto riguarda: nessuna decisione è stata presa in merito ad un seguito della fiction di cui oggi, 8 gennaio 2021, va in onda la quarta ed ultima puntata.

Eppure, i presupposti per una seconda stagione di Fratelli Caputo ci sarebbero tutti, a cominciare dai risultati in termini di ascolti: i primi due episodi sono stati seguiti da una media superiore ai 3 milioni di telespettatori e sopra il 13% di share. La terza, andata in onda mercoledì scorso, ha subìto invece la concorrenza della puntata speciale de I Soliti Ignoti, facendo scendere i telespettatori a 2,4 milioni (9% di share).

Questa sera, con una controprogrammazione più tranquilla (su Raiuno va in onda il film “Miracoli dal cielo”), i numeri potrebbero risalire, e permettere alla fiction di chiudere con un sorriso. Sarebbe, per Canale 5, una bella notizia e la conferma che l’idea di proporre una commedia familiare (anche se un po’ vecchio stampo) ha funzionato.

Proprio in virtù di questo formato, la serie potrebbe trovare nuovi spunti per proseguire: certo, serve l’ok anche da parte di Cesare Bocci e Nino Frassica, i due protagonisti. Il primo sta per tornare sul set della seconda stagione di Imma Tataranni mentre il secondo, spesso ospite in tv, dovrebbe iniziare in primavera a girare Don Matteo 13.

Fratelli Caputo 2, se si dovesse fare, dovrebbe quindi tenere conto più dei loro impegni che delle possibilità che potrebbe offrire la trama. Le idee che potrebbero nascere dall'incontro scontro tra i due fratelli protagonisti della serie e le rispettive famiglie sono numerose.

Di sicuro, alla Ciao Ragazzi! (la casa di produzione) saprebbero trovare il modo ed i tempi per produrre nuovi episodi, che potrebbero dare così a Canale 5 un altro titolo su cui puntare per le prossime stagioni televisive sul fronte della fiction.