Breve, ma intenso: si potrebbe definire così la corsa di Fratelli Caputo, la fiction con cui Canale 5 ha voluto tenere compagnia al proprio pubblico durante le feste natalizie. Con la quarta ed ultima puntata, in onda questa sera, 8 gennaio 2021, alle 21:20, si conclude infatti la prima stagione.

Tra Alberto (Cesare Bocci) e Nino (Nino Frassica) le schermaglie restano, ma i due protagonisti e le rispettive famiglie hanno imparato a conoscersi ed ad aiutarsi l’un l’altra. Anche nel finale, però, non mancheranno i battibecchi e le sorprese.

Cosa succede nell’ultima puntata di Fratelli Caputo?

Nell’ultima puntata, Alberto, già sommerso dai problemi che l’incarico di sindaco di Roccatella porta con sé, deve anche affrontare la verità di Andrea (Riccardo De Rinaldis). Il giovane, infatti, ha smesso di dare esami all’università per coltivare il suo sogno di diventare cantautore.

Non solo: Nino ha aiutato il giovane, facendolo partecipare ad un talent show. La notizia non sembra far felice nè Alberto né Patrizia (Sara D’Amario) che, nel frattempo, ha avviato il business delle borsette insieme ad Agata (Aurora Quattrocchi).

Per Alberto, però, arriva un problema più grosso: in Comune riceve una mozione di sfiducia da parte della minoranza, capeggiata proprio da Nino, sempre più determinato a mandare a casa il fratellastro, nonostante nel corso della sua permanenza a Roccatella sembrava che i due si fossero avvicinati.

Fratelli Caputo, streaming

E’ possibile vedere Fratelli Caputo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.