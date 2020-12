La fiction Mediaset sforna un nuovo titolo, questa volta puntando tutto sulla commedia familiare e due volti amatissimi dal pubblico della tv generalista. Fratelli Caputo, in onda con la prima puntata questa sera, 23 dicembre 2020, alle 21:20 su Canale 5, vede infatti al centro della scena due personaggi interpretati da Nino Frassica e Cesare Bocci.

A loro il compito di dare il via ad una serie di battibecchi e situazioni che permetteranno ai telespettatori di assistere ad una nuova sfida tra Nord e Sud Italia. Una sfida da cui, però, emergeranno varie situazioni che porteranno i due a scoprire alcune verità su loro padre.

La serie, prodotta da Ciao ragazzi! per Rti, è stata ideata da Valentina Capecci, che ha scritto anche soggetto e sceneggiatura (quest’ultima con Valter Lupo). Alla regia dei quattro episodi, in onda per altrettanti mercoledì, invece Alessio Inturri.

Cosa succede nella prima puntata di Fratelli Caputo?

Nella prima puntata, andiamo a Roccatella, piccolo borgo siciliano a pochi metri dal mare. Qui vivono da sempre Nino (Frassica), impresario artistico, e sua madre Agata (Aurora Quattrocchi). I due sono stati abbandonati da Calogero Caputo, già sindaco di Roccatella, anni prima, quando Nino era piccolo.

Durante un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero s’invaghì di Franca (Anna Teresa Rossini), con cui mise su famiglia. Oggi, suo figlio Alberto (Bocci), uomo realizzato nella vita, decide di andare nel paese d’origine del padre e di seguirne le orme, candidandosi lui stesso a primo cittadino.

Le foto di Fratelli Caputo, la fiction di Canale 5 Guarda le altre 23 fotografie → Alberto è convinto che Nino ed Agata abbiano dimenticato quello spiacevole episodio e che lo accoglieranno a braccia aperte: così non è. Agata, in particolare, è così furiosa di vederlo che spinge Nino a candidarsi a sua volta. Parte così una campagna elettorale che vede i due scontrarsi su vari fronti.

Il tutto, mentre Alberto, sua moglie Patrizia (Sara D’Amario) ed i figli Barbara (Giorgia Boni), Andrea (Riccardo De Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci) devono abituarsi alla vita nella dependance del casale in cui vivono Nino ed Agata e che scopre essere di sua proprietà. Con loro vivono anche il tuttofare Turi (Francesco Guzzo) e la domestica Rosalia (Carmela Vincenti). Patrizia spera di rimanere a Roccatella per un periodo limitato di tempo, mentre Barbara mostra da subito la sua insofferenza.

Fratelli Caputo, streaming

E’ possibile vedere Fratelli Caputo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.