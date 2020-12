Una nuova strana coppia è pronta a debuttare sul piccolo schermo: è formata da Nino Frassica e da Cesare Bocci, protagonisti del cast di Fratelli Caputo, la nuova fiction che Canale 5 propone per quattro settimane da domani, 23 dicembre 2020. Una commedia familiare che accompagnerà il pubblico durante le feste natalizie tra risate e battibecchi.

Fratelli Caputo, il cast: i due protagonisti

Fratelli Caputo | Da mercoledì 23 dicembre su Canale 5 Una storia tutta da scoprire e da… ridere 😂🥳#FratelliCaputo da mercoledì 23 dicembre, in prima serata su #Canale5, con Nino Frassica e Cesare Bocci ☀️ Fiction Mediaset Posted by Mediaset Play on Monday, December 14, 2020

Alla guida del cast della serie prodotta da Ciao ragazzi! e diretta da Alessio Inturri ci sono i due attori sopra citati, nei panni di due fratellastri che mal si sopportano. Uno, Nino (Frassica), è nato e cresciuto a Roccatella, piccolo borgo siciliano; l’altro, Alberto (Bocci) è invece un milanese doc.

Due mondi e due modi di vivere la vita, i loro, che si scontreranno in una sfida a diventare primo cittadino di Roccatella. Le elezioni, però, saranno solo il punto di partenza di una serie di eventi che vedranno Nino, Alberto e le rispettive famiglie alle prese con confronti e litigi tutti da ridere, senza contare qualche colpo di scena che cambierà le loro prospettive.

Ma conosciamoli meglio: Nino è un artista che non hai mai avuto l’opportunità giusta per sfondare e che ora gestisce un’agenzia con cui organizza spettacoli in cui si esibisce lui stesso. Il padre, Calogero, lo abbandonò da piccolo, lasciandolo solo con la madre Agata (Aurora Quattrocchi). E’ con lei che vive ancora, vittima di un senso di colpa che gli ha impedito nel corso degli anni di accasarsi.

Nino vive a Roccatella, dove giunge Alberto: è il figliastro di Calogero che, dopo aver abbandonato Nino ed Agata, si trasferì a Milano, dove ha messo su famiglia con la nuova compagna Franca (Anna Teresa Rossini). Alberto decide di seguire le orme del padre, che di Roccatella fu sindaco, e si sposta al sud per candidarsi primo cittadino del paese.

L’uomo crede di trovare in Agata e Nino dei validi alleati, ma per i due la ferita non si è ancora rimarginata: il conflitto è evidente da subito, al punto che anche Nino decide di candidarsi alle elezioni per farlo tornare a casa. La vittoria di Alberto, però, lo costringerà ad avere ancora a che fare con lui e con la sua famiglia che, per l’occasione, resterà per l’estate a Roccatella.

I due mondi di Nino ed Alberto: il cast di Fratelli Caputo

Si scontrano così i due mondi dei protagonisti: quello di Nino è formato dalla madre Agata, ma anche da Carmela (Vitalba Andrea), plurivedova che prova dei sentimenti per lui ma che non è ancora riuscita a fare breccia nel suo cuore, anche per via di una madre iperprotettiva come Agata.

Simone (Giancarlo Commare) è invece un aspirante attore che si rivolge all’agenzia di Nino per mettere in scena un suo spettacolo e che, invece, si trova coinvolto nel piano del protagonista per mandare a casa il fratellastro. A fianco di Nino c’è anche Turi (Francesco Guzzo), suo tuttofare, colui che lo aiuta a tenere i piedi per terra e che vive nella dependance del casale in cui Nino ed Alberto dovranno convivere.

Alberto, invece, porta con sé la sua famiglia: Patrizia (Sara D’Amario), moglie snob e raffinata del protagonista, cerca di adattarsi alla vita di provincia di Roccatella, stando accanto al marito. I due hanno tre figli: il maggiore, Andrea (Riccardo De Rinaldis), apparentemente un ragazzo senza macchia. Diplomatosi con il massimo dei voti, studia Economia, ma il suo segreto è diventare cantautore.

Un segreto di cui è al corrente la sorella Barbara (Giorgia Boni), adolescente che mal digerisce la decisione dei genitori di trasferirsi per l’estate a Roccatella. Per questo, aiutata da Nino, mette in atto un piano che però fallisce. A tenerle compagnia sarà Simone, che diventerà il suo aiuto per le ripetizioni.

C’è poi Giacomo (Riccardo Antonaci), il figlio più piccolo della coppia, l’unico a riuscire ad aprire un varco nel cuore di Agata che, sebbene mostri disinteresse nei suoi confronti, inizia a gradire la sua presenza. Infine, a Roccatella arriverà a sorpresa anche la stessa Franca, madre di Alberto, colei per cui Calogero abbandonò Nino e la moglie. L’astio che la donna prova verso Agata insospettisce tutti, tanto da costringere le due a rivelare una verità che cambierà le carte in tavola.