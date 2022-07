Era Verissimo: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano…

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: questa la bomba sganciata da Dagospia che anticipa la notizia dell’estate annunciando l’uscita di un comunicato congiunto della coppia per le 19 circa di lunedì 11 luglio. Dopo 17 anni di matrimonio – con tanto di nozze celebrate in diretta tv come i royal wedding – Totti e Ilary sembrano davvero decisi a concludere la propria relazione che ha portato alla nascita di tre figli.

Proprio per tutelare Chanel, Isabel e Cristian, qualche mese fa Totti e Ilary avevano fatto fronte comune contro i rumors che davano ormai per inevitabile il loro addio: proprio Dagospia aveva lanciato le prime notizie sulla loro crisi, lo scorso febbraio, venendo però seccamente smentiti sia dal ‘pupone’ (come il Capitano è affettuosamente chiamato a Roma dai tifosi giallorossi) sia dalla conduttrice, andata a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin per definire il tutto come un complotto.

Sembra, però, che fosse tutto vero e che ora sia arrivato il momento dell’addio per Totti e Ilary e soprattutto della comunicazione urbi et orbi: come nelle coppie vip d’oltreoceano – o come recentemente avvenuto con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi – si attende la diffusione di una nota ufficiale a firma congiunta non tanto per dare spiegazioni – che del resto sono private – quanto per fermare (per quanto possibile) il turbine di rumors e retroscena.

A questo punto non resta che attendere la pubblicazione della nota ufficiale di Francesco Totti e Ilary Blasi, prevista per le 19 di questa sera, sempre che l’anticipazione di Dagospia non spinga la (ormai ex) coppia ad anticipare i tempi o a posticipare l’annuncio, cosa che però alimenterebbe ancora di più voci e sguinzaglierebbe in maniera ancor più massiccia i cronisti di gossip.

Sembra ormai difficile credere che sia tutto ‘falso’ (o come qualcuno ipotizzava, un lancio per l’Isola dei Famosi): la loro unione ha fatto sognare, tra colpi di fulmine e dediche allo stadio, tra le lacrime dell’addio al calcio del capitano – con una Ilary vera colonna della famiglia – alle stories Instagram in stile sitcom. Il loro amore, e la loro vita familiare, sono stati protagonisti anche di una serie tv dal titolo che oggi suona ancora più amaro: ‘Speravo de mori’ prima…’.

(In aggiornamento)