Il daytime di Canale 5 non si può considerare tale senza il suo programma storico, che da 39 anni fa compagnia al pubblico e che è diventato un vero appuntamento fisso del mezzogiorno per milioni di italiani, anche d’estate con le repliche. Parliamo ovviamente di Forum, che torna nella stagione 2023-2024 con nuove puntate, nuovi casi e la conduzione di sempre di Barbara Palombelli, alla guida del tribunale televisivo dal 2013. La 39esima edizione (un vero record!) propone il formato di sempre, con contendenti che dibattono davanti ad un giudice su temi declinati all’attualità del nostro Paese, ma le novità per stare al passo con i tempi non mancano. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Forum, puntata di oggi

Per vedere la puntata del giorno di Forum basta sintonizzarsi su Canale 5: la nuova edizione parte da lunedì 11 settembre 2023, alle 11:00. Immancabile anche l’appuntamento con Lo Sportello di Forum, su Rete 4 alle 14:00. È possibile seguire il programma anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Forum 2023-2024, le novità

Stiamo tornando…😀 📆 11 settembre🕰️ Ore 11 e ore 14📺 Canale 5 e Rete 4 Posted by Forum on Tuesday, September 5, 2023

Due le novità di questa edizione, entrambe anticipate da TvBlog: la prima è l’introduzione dell’intelligenza artificiale, che sarà interpellata per chiedere informazioni in tempo reale, come per esempio, dati e sentenze analoghe in altri Paesi. La seconda, invece, è la figura dell’avvocato dei minori, che interverrà nelle cause in cui sono coinvolti minorenni, per tutelarli.

Forum, il programma

Forum è uno sotrico e popolare programma televisivo italiano trasmesso su Canale 5. La trasmissione offre uno spazio in cui le persone possono risolvere controversie e questioni legali di vario genere attraverso un confronto diretto tra le parti coinvolte. Il programma è noto per il suo formato talk show interattivo, in cui avvocati e esperti legali forniscono consulenza legale ai partecipanti in studio e alla vasta platea televisiva. Forum è diventato un punto di riferimento per coloro che cercano soluzioni a problemi legali e personali, offrendo un mix di emozioni, intrattenimento e informazioni utili.

Chi conduce Forum?

Alla conduzione del programma, dal 2013, c’è Barbara Palombelli, che ha preso il testimone da Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice della trasmissione.

Palombelli, giornalista e sposata con l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, ha affiancato la conduzione di Forum a quella di Stasera Italia su Rete 4, di cui ha condotto cinque edizioni, diventando uno dei volti più presenti in tv. Nel 2021 è stata anche co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo.

Chi ha fatto Forum?

Prima di Barbara Palombelli sono state numerosi le conduttrice che si sono alternate alla guida del programma. La prima conduttrice fu Catherine Spaak (1985-1988), seguita da Rita Dalla Chiesa (1988-1997 e 2003-2013) e da Paola Perego (1997-2003).

Come si chiamano le ragazze di Forum?

Palombelli, nel corso delle puntate, si fa affiancare da alcune ragazze, in vari ruoli: dal commento della causa in corso (portando le proprie esperienze) alla raccolta dei mitici sassolini tra il pubblico che decretano la “sentenza” popolare alla bilancia prima di quella del giudice, fino ad interviste ed alla lettura di commenti social. Le ragazze presenti nel programma si chiamano Roberta Fontana, Giulia Lea Giorgi, Sofia Odelscalchi, Camilla Ghini e Giulietta Campesi, quest’ultima alla postazione social.

Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria a Forum

Anche in questa edizione ritroviamo due volti che in questi anni hanno conquistato il pubblico di Canale 5. Uno è Paolo Ciavarro (figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi), l’altro è Edoardo Donnamaria. Entrambi, tra l’altro, in passato hanno affiancato la loro esperienza a Forum a quella di concorrenti del Grande Fratello Vip.

I giudici di Forum

© Sorrisi.com

Figura imprescindibile dal programma, nel corso delle edizioni i giudici di Forum sono stati davvero tanti, a cominciare da quello più famoso, Santi Licheri, che ha partecipato al programma dal 1985 al 2009 (e venuto a mancare l’anno successivo). Attualmente, i giudici di Forum sono Francesco Foti, Simona Napolitani, Melita Cavallo e Bartolo Antoniolli.

Gli assistenti legali

Nel 2016 è stata introdotta la figura dell’assistente legale, che aiuta il giudice a ricapitolare quanto detto dai contendenti e gli/le porta eventuali documenti da mettere agli atti. Gli assistenti legali attuali sono Daniele La Valle e Giulia Befera.

Gli avvocati d’ufficio

Dal 2020 il programma ha introdotto anche la figura dell’avvocato d’ufficio, a cui spetta il compito di rappresentare uno dei due contendenti quando questo non è fisicamente presente in studio o ha difficoltà a raccontare la propria storia. Gli avvocati d’ufficio del programma sono Gabriel Frasca e Simone Buffarsi de Curtis.

Gli uditori

Nel 2021, invece, è la volta degli uditori: giovani avvocati che si alternano nel corso delle puntate e durante cui esprimono pareri legati o curiosità legate alle cause discusse.

Quanto sono vere le storie di Forum?

Da sempre ci si chiede se i contendenti delle cause siano persone comuni o attori. La produzione e la stessa Palombelli hanno spesso risposto sostenendo che spesso chi scrive al programma per chiedere aiuto poi si presenta anche in studio, mentre per il ruolo dell’altro contendente ci si affida ad un attore o ad una persona che abbia vissuto una situazione non lontana da quella narrata nella causa. Inoltre, solo una piccola parte delle cause rappresentate sono “scritte” dagli autori ed ispirate da cause vere, mentre tutte le altre sono frutto delle numerose mail ricevute dalla redazione.

Che valore hanno le sentenze di Forum?

Il programma offre la possibilità di rivolgersi ad un soggetto privato, e quindi al sistema dell’arbitrato. I giudici, quindi, emettono delle sentenze che sono assolutamente valide.

Da dove va in onda Forum?

Il programma va in onda dallo Studio 3 del Centro Titanus Elios, in via Tiburtina a Roma.

Partecipare come pubblico a Forum

Se volete assistere come pubblico a Forum potete compilare il modulo online sul sito di Corima, la casa di produzione del programma.

Come contattare la redazione di Forum

Per contattare la redazione del programma si può scrivere a Forum, via Tiburtina 1361, 00131 Roma o inviare una mail a forum@mediaset.it. Forum ha anche delle pagine social: a questo link la pagina Facebook, a questo link pagina X (Twitter) ed a questo link la pagina Instagram.