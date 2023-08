Forum, sbarca l’intelligenza artificiale nel programma di Barbara Palombelli (Retroscena TvBlog)

Mentre c’è grande curiosità per l’approdo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer a Rete 4 in due programmi che devono ancora dimostrare tutto il loro valore, nel senso stretto della parola, c’è una produzione Mediaset che il suo valore lo ha già dimostrato, eccome. Parliamo di Forum, il programma campione di ascolti del mezzogiorno di Canale 5 che si appresta a tornare sul piccolo schermo italico.

Il ritorno di Forum, quando

Il ritorno in onda di Forum è previsto da lunedì 11 settembre, quando a partire dalle ore 11 tornerà ad affacciarsi dalle frequenze di Canale 5 con le sue dirette quotidiane. Programma che farà il paio con lo Sportello di Forum, proprio su Rete 4. Trasmissione questa che ottiene su quella rete gli ascolti più alti del day time e Quarto grado a parte, pure del prime time. Torniamo però a parlare del Forum di Canale 5, per darvi conto delle novità di questa nuova edizione che fra poco partirà. Novità che trapelano da dietro le quinte degli spot del programma in fase di realizzazione in questi giorni.

Le novità

La novità più eclatante di Forum 2923-2024 sarà l’approdo nel programma della cosiddetta intelligenza artificiale. Forum sarà il primissimo programma di Mediaset a introdurre nel suo meccanismo l’intelligenza artificiale. Un elemento questo voluto proprio dalla sua conduttrice Barbara Paolombelli. Sarà dunque davvero interessante capire come questo nuovo elemento si inserirà nel rodato meccanismo nello storico programma di Canale 5.

Non solo, altra novità della nuova stagione di Forum, pure questa fortemente voluta dalla sua conduttrice sarà la presenza dell’avvocato dei minori. Nelle cause dunque in cui verranno coinvolti dei minorenni, è prevista la presenza di questa nuova figura che aiuterà a tutelarli, sopratutto nei casi in cui i due genitori desiderano procedere alla separazione. Per il resto, il cast, giudici compresi risulta totalmente confermato. Aggiungiamo inoltre che, impegni permettendo, è previsto pure il ritorno a macchia di leopardo nel programma di Edoardo Donnamaria. Lui fra i protagonisti dell’ultima, chiacchierata, edizione del Grande fratello vip.

Appuntamento dunque per la nuova edizione di Forum, in diretta nel mezzogiorno di Canale 5 a partire da lunedì’ 11 settembre alle ore 11, diretta e condotta, come sempre, da Barbara Palombelli. Conduttrice che prossimamente dovrebbe essere al timone del nuovo programma Curami, attualmente in fase di preparazione.