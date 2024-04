Domani, in diretta su Rai1, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda la seconda puntata di Forte e Chiara, lo show di Chiara Francini, che ha debuttato mercoledì scorso con 2.176.000 telespettatori e la share del 13,9% (qui la recensione del nostro Marcello Filograsso).

Forte e Chiara: gli ospiti del debutto

Al primo appuntamento hanno partecipato big del mondo dello spettacolo come Luca Argentero, Nino Frassica, Marco Masini, Lillo, Barbara Foria, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Laura Chiatti e, al telefono, Pippo Baudo (che scelse la Francini per Domenica In del 2016). Particolarmente interessante la presenza in studio del Cardinal Gianfranco Ravasi. Oggi TvBlog è in grado di anticipare i nomi di chi sarà ospite della prossima puntata di Forte e Chiara.

Chi ci sarà nella seconda puntata

Stando a quanto ci risulta, infatti, alla seconda puntata del programma di Chiara Francini, domani, prenderanno parte anche il re dei film a luci rosse Rocco Siffredi, la cui biografia ha ispirato la nuova serie di successo di Netflix Supersex, la conduttrice di Dazn Diletta Leotta, la padrona di casa di Domenica In Mara Venier, che due settimane fa ha intervistato proprio l’attrice toscana, e i due attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi, storici componenti dell’indimenticato trio con la compianta Anna Marchesini.

“C’è un bel varietà in televisione il mercoledì, Forte e Chiara con Chiara Francini! Un varietà fatto con tutti i crismi del Varietà!”

FIORELLO❤️

E SE LO DICE FIORE! ❤️🌸 GRAZIE!!!! CI VEDIAMO MERCOLEDÌ 17 ore 21,30 su Raiuno.. CON TANTISSIMI OSPITI….. sorpresone…… pic.twitter.com/NLoGMs8TPi — Chiara Francini (@chiarafrancini) April 15, 2024

Confermatissimo, ovviamente, Rollone, il bellissimo gatto rosso della Francini. L’artista, che fa della poliedricità un suo punto di forza, in questi giorni ha incassato un endorsement niente male. Durante la puntata di VivaRai2 di ieri, infatti, Fiorello ha definito Forte e Chiara “un varietà con tutti i crismi“. Una benedizione che fa curriculum visto che arriva dal re dell’intrattenimento televisivo (il cui futuro non è ancora chiaro: resterà in Rai o seguirà il suo amico Amadeus a Nove?).