Era il febbraio 2023 quando al Festival di Sanremo il pubblico in teatro e a casa rimase piacevolmente sorpreso dalla capacità di Chiara Francini di sapersi mangiare un palco così importante, portando la giusta dose di ironia e di riflessione (il suo monologo sul tema della maternità aprì un dibattito proseguito anche nei giorni successivi): ora, con Forte e Chiara, l’attrice e scrittrice toscana guadagna la prima serata di Raiuno, con uno spettacolo pensato su misura per lei. Di cosa parlerà? Proseguite nella lettura per scoprirlo!

Forte e Chiara, puntate

10 aprile 2024

Nella prima puntata, come anticipato da TvBlog, gli ospiti sono Luca Argentero, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Francini, inoltre, ospita il Cardinale Gianfranco Ravasi.

Forte e Chiara, quando va in onda?

Il programma va in onda da mercoledì 10 aprile 2024, alle 21:30, su Raiuno.

Forte e Chiara, il programma

In Forte e Chiara la Francini racconta la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Raiuno. E nel farlo parla di tutte e tutti. Perché quella di Chiara è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi.

Si va dal primo bacio all’ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un’adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati. Ci sono i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l’energia di una donna che ha voglia di felicità. Uno spettacolo in cui “Nessuno si senta escluso”, come canta Francesco De Gregori.

E in questo viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti, Chiara è accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e da grandi ospiti con cui darà vita a momenti unici, divertenti, emozionanti, sorprendenti, ma soprattutto autentici.

Forte e Chiara vuole essere uno show in cui essere veri è cuore e missione. Perché essere veri è molto meglio che essere perfetti. Chiara non ha molti filtri, se non quelli che le nascondono le occhiaie. Ma ogni donna, si sa, in fondo ha i suoi segreti.

Forte e Chiara, quante puntate sono?

In tutto, le puntate del varietà sono tre, della durata di circa due ore e mezza, in onda il mercoledì. L’ultima puntata va in onda il 24 aprile.

Forte e Chiara, regista, autori e produttori

Dietro la regia del programma c’è Duccio Forzano, di recente alla guida della regia anche di Colpo di Luna con Virginia Raffaele. Il programma è scritto da Chiara Francini con Dimitri Cocciuti, Francesco Maddaloni, Matteo Catalano, Carlotta Ercolino, Alberto Di Risio, Duccio Forzano, Francesco Valitutti e con Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. Le coreografie sono di Luca Paoloni. A produrre Ballandi.

Forte e Chiara è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Forte e Chiara, l’orchestra

Nel corso delle puntate Chiara Francini viene accompagnata dalle note di un’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Forte e Chiara, il gatto Rollone

Nel “cast” del programma ha un ruolo di rilievo Rollone il Vinchingo, uno dei due gatti di Chiara Francini (l’altro si chiama NejNej). Francini non ha mai nascosto la sua passione per i gatti: “Rollone mi assomiglia perché è creativo, vivace, volitivo, sanguigno”, aveva detto in un’intervista a Dalla parte degli animali.

Forte e Chiara a teatro

Prima di essere il titolo di un varietà, Forte e Chiara è stato anche uno spettacolo teatrale, sempre con Chiara Francini protagonista, che propone un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Francini a teatro si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. Le prossime date sono l’11 e 12 maggio ad Ascoli Piceno.

Forte e Chiara, il libro

“Forte e Chiara” è anche un libro scritto da Francini ed edito da Rizzoli. Un’autobiografia in cui la scrittrice racconta la sua vita, che viene presentata come “romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità”.

Forte e Chiara su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Forte e Chiara in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.