Virginia Raffaele torna in tv da protagonista. Versatile artista che sa districarsi con agilità tra televisione, teatro e cinema, per lei è ora giunto il momento di uno show tutto suo su Rai 1: Colpo di luna, questo il titolo, la vede infatti mattatrice assoluta per il suo primo varietà sulla rete ammiraglia Rai. Ma non per il suo primo programma in assoluto: già nel 2017 Raffaele aveva portato sul piccolo schermo un one woman show, Facciamo che io ero, andato in onda su Raidue. Ad ogni modo, Colpo di luna promette di mettere in mostra tutto il talento di Virginia Raffaele: volete sapere come? Proseguite nella lettura!

Colpo di luna, puntate

Prima puntata, 12 gennaio 2024

Ospiti della prima puntata sono Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.

Colpo di luna, quando inizia?

Il programma va in onda a partire da venerdì 12 gennaio 2024, alle 21:30, su Raiuno, per una durata di circa due ore e mezza.

Colpa di luna, il programma

SPOILER: Noi ci stiamo preparando ad accogliere Virginia Raffaele per uno show in prima serata 💥#ColpoDiLuna prossimamente su Rai1 e RaiPlay 🌙 Posted by Rai1 on Friday, December 29, 2023

Il programma promette di sfruttare tutti i colori del talento di Virginia Raffaele, rappresentati dalla comicità, dalla magia, dalla leggerezza, dal divertimento, dall’invenzione e dal sogno. Uno spettacolo che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai Teatro 10, con uno studio grande, elegante e cangiante, in cui si uniscono elementi fortemente contemporanei, mentre i momenti dello show si accendono uno dietro l’altro.

Su questo filone di rimandi tra antico e moderno, irrompe Virginia Raffaele e l’altra sua fonte di ispirazione, il Luna Park, dove è cresciuta, che rimane nel suo Dna e che porta ovunque vada con i suoi personaggi, racconti, ospiti. Non si tratta solo di un immaginario da cui attingere, ma un’attitude, un modo di leggere la vita attraverso le attrazioni delle giostre: in equilibrio sul tagadà, persi nella casa degli specchi, con le vertigini sulla ruota panoramica o con le dita appiccicate dallo zucchero filato.

Colpo di luna, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono tre, in onda il 12, 19 e 26 gennaio.

Colpo di luna, cast

In quest’avventura, Virginia Raffaele non è sola ma accompagnata da alcuni amici. Presenze fisse sono Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), ma numerosi sono gli ospiti invitati nel corso delle tre puntate.

Virginia Raffaele, le imitazioni

Uno dei cavalli di battaglia del programma sono le imitazioni di Virginia Raffaele. Tra quelle previste, le imitazioni di Bianca Berlinguer e le novità Patty Pravo e Barbara Alberti, ma anche personaggi come Paula Gilberto Do Mar.

Colpo di luna, da dove va in onda?

Il programma è stato registrato nello Studio 5 di Cinecittà, intitolato a Federico Fellini, che lo considerava il suo teatro di posa preferito, ampio oltre 2.800 metri quadri e ideale per ospitare grandi eventi e vaste scene di film e serie tv.

Colpo di luna, l’orchestra

Virginia Raffaele, nel corso delle puntate, è accompagnata da un’orchestra di quindici elementi, diretta dal Maestro Maurizio Filardo.

Colpo di luna, il corpo di ballo

Nel programma è presente anche un corpo di ballo, con la direzione artistica di Laccio, che crea quadri e mondi tra un intervento e l’altro.

Colpo di luna, regista e produttori

© Pagina Facebook

Alla regia delle tre puntate c’è Duccio Forzano, regista di numerosi programmi, tra cui Che Tempo Che Fa, il Festival di Sanremo, l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest e Ci vuole un fiore. A produrre, invece, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai e Blu Yazmine.

Colpo di luna su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Colpo di luna in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.