Lol 2 ha già la sua (prevedibile) regina, Virginia Raffaele. La sua Marina Abramovich sta conquistando i social, con il suo “Fa scopa!” nella parodia della performance The Artist is present al Moma di New York.

Certo, il comedy show ha debuttato in uno dei giorni più infausti della storia recente, ovvero l’attacco russo all’Ucraina, ma dopo una partenza in sordina gli sketch più divertenti della trasmissione disponibile su Prime Video hanno scalato i trending topic su Twitter.

In un’intervista al Corriere della Sera, la stessa Raffaele ha spiegato i motivi della sua partecipazione:

“Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. Era da tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo”.

Difficile in effetti dare torno all’imitatrice romana, in quanto proprio la storica spalla della Gialappa’s Band si sta dimostrando uno dei concorrenti più forti insieme a lei, Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti (di quest’ultimo ha detto: “Se sapevo che veniva lui sarei venuta anche gratis. Ma ormai è tardi“).

Attualmente nei teatri con Samusà, divertente show biopic in cui ripercorre la sua infanzia nel luna park di famiglia, la Raffaele dal punto di vista del piccolo schermo era ferma ai box da un po’: la sua ultima esperienza risale alla comedy Come quando fuori piove, non proprio un successo per il canale Nove. Nel 2017 ha proposto invece su Rai 2 il one woman show Facciamo che io ero, nel quale si sbizzarriva con tutti i suoi personaggi: un programma godibilissimo, ma il varietà era penalizzato dalla differita, fondamentale per uno show che si basava sulle imitazioni di una sola artista.

Probabilmente la dimensione migliore per una showgirl (l’unica attualmente degna di questo titolo) del suo livello è in una cornice più ampia come il Festival di Sanremo, tant’è vero che nel 2016 le sue Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Belen Rodriguez e Donatella Versace si sono rivelate divertentissime.