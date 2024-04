Forte e Chiara, one woman show o Toscana Pride? I troppi ospiti di Chiara Francini non evitano la noia

Guardando la prima puntata di Forte e Chiara, il nuovo one woman show con Chiara Francini partito ieri in prime time su Rai 1, è impossibile non pensare a una frase di Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti), indimenticato personaggio di Boris: “I toscani hanno rovinato questo Paese”.

Sia chiaro, Chiara Francini – scusate il gioco di parole – non ha rovinato nulla, ma questo show almeno a giudicare dal kick off è parsa l’autocelebrazione di un personaggio televisivo ancora tutto da scrivere, tra canzoni dedicate alla madre in balconata con il padre e album di famiglia.

Come imbastire uno show televisivo per un volto poco noto ai telespettatori? Scegliendo la strada più classica, ovvero con l’infornata di ospiti. Meglio se toscani, proprio come la protagonista. Una strategia che non sembra aver pagato: il momento nostalgia con il trio prezzemolino Carlo Conti – Giorgio Panariello – Leonardo Pieraccioni si perde tra battute trite e ritrite (“Siete una troppia”; “Siamo figli di troppia” è la lapide al segmento), con l’attrice che si ritrova costretta a ridere ad ogni frase che esca dalla bocca dei tre, vivendo una sorta di Lol al contrario. A mettere la ciliegina sulla torta arriva un quarto toscano, Marco Masini, che decide di infondere ulteriore letizia in studio con Ci vorrebbe il mare. Un Toscana Pride di cui non si sentiva il bisogno.

Abbastanza piatto anche il duetto con il primo ospite della serata, Luca Argentero. L’attrice finge di svenire ed ecco arrivare l’attore di Doc – Nelle tue mani. Argentero e Francini danno vita a una gag prevedibile. L’ex gieffino ad un certo punto si leva lo stetoscopio, scatenando la reazione della sua interlocutrice: “Togliti tutto“. A parti invertite il programma avrebbe indignato i social e chiuso in diretta. Si tenta anche la carta Lillo, un altro dei jolly Rai dopo il boom di Lol, ma a parte il fantastico balletto in Prisencolinensinainciusol, stavolta non regala particolari sussulti.

Non è tuttavia tutto da buttare per questo esordio di Forte e Chiara: lo sketch con Nino Frassica è parecchio divertente, ma qui stiamo parlando di un fuoriclasse. Il comico siciliano arriva portando il personaggio del maresciallo Cecchini di Don Matteo e il suo surreale non delude mai. L’attrice si rivela buona spalla, sfoderando anche una gran bella voce quando canta Si fa (ma non si dice).

Convince la scelta di Vito Coppola, ex Ballando con le Stelle migrato nella versione Uk. Il maestro di ballo vincitore del celebrity show con Arisa buca decisamente il video, proponendosi come un giovane Stefano De Martino. Coraggiosa anche la presenza della drag queen Silvana Della Magliana, che Francini ha conosciuto a Drag Race Italia 3. Il problema è che il suo arrivo sembra solo voler comunicare “Guardate, c’è una drag nonostante il governo Meloni”. E infatti ad equilibrare ecco l’ospitata del cardinale Gianfranco Ravasi. All’annuncio uno sperava in un imitatore. E invece …