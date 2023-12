Due mesi e mezzo di minichallenge, di passerelle, di qualche pianto e di lip synch ma, alla fine, anche Drag Race Italia 3 ha incoronato la sua vincitrice. È avvenuto con la dodicesima ed ultima puntata della terza edizione del talent show, disponibile da oggi, venerdì 29 dicembre 2023, su Paramount+ (che per la prima volta ha ospitato il programma, il cui debutto è stato invece su Discovery+).

Quattro le finaliste giunte all’ultima puntata: Melissa Bianchini, Lina Galore, Silvana Della Magliana e La Sheeva. Con un colpo di scena, infatti, la conduttrice Priscilla nel terzultimo episodio (il penultimo, come da tradizione, è stato dedicato alla reunion con tutte le concorrenti di questa edizione) ha deciso di non eliminare nessuno, portando in finale non tre ma quattro drag. Nell’ultima puntata, però, solo una ha vinto.

Chi ha vinto Drag Race Italia 3?

-ATTENZIONE: SPOILER SULL’ULTIMA PUNTATA-

La finale si è svolta nella maniera più tradizionale rispetto al format statunitense da cui il programma è tratto. Le quattro finaliste si sono infatti cimentate in un videoclip musicale, sulle note del brano inedito “The Queens”, scritto da Paola Iezzi (tra i giudici di questa edizione).

Poi, hanno incontrato Chiara Francini per l’“Aperi-Francini”, un momento di confronto sul percorso compiuto lungo le puntate precedenti. Infine, la passerella davanti ai giudici ed all’ospite di puntata, ovvero Melissa Satta.

Ecco che, quindi, sotto gli occhi delle concorrenti eliminate in passato, Priscilla -dopo aver assegnato il premio di “Miss Congeniality”, ovvero la drag più simpatica, a Silvana Della Magliana) ha annunciato chi avrebbe affrontato il “lip synch for the crown”: Melissa Bianchini (che si è presentata sul palco con un elegante abito che ha richiamato il suo percorso di ragazza trans e la sua metaforica trasformazione in farfalla) e Lina Galore (che invece ha osato presentandosi a torso nudo, senza depilarsi, proponendo un manifesto di libertà oltre i sessi).

Un duello che ha visto le due drag esibirsi con “Furore” di Paola e Chiara. A fine esibizione, Priscilla ha emesso il suo verdetto: Drag Race Italia 3 è stato vinto da Lina Galore. A lei sono andate la corona e lo scettro di Aster Lab Jewels direttamente da La Diamond, vincitrice dell’edizione precedente, oltre a un premio di 20.000 euro ed una fornitura di un anno di cosmetici della Anastasia Beverly Hills.

Chi è Lina Galore?

Lina Galore, all’anagrafe Giovanni Montuori, è calabrese ma da anni vive a Milano. 34 anni, si definisce autoironica e molto impegnata nell’attivismo. È infatti convinta che il drag debba avere un ruolo politico. “In una nazione in cui sta quasi tornando ad essere un problema anche il solo essere omosessuali, essere drag vuol dire vestire i panni del supereroe della resistenza”, ha detto.