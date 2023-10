Domani, venerdì 13 ottobre, avrà in inizio la terza stagione di Drag Race Italia. Le nuove puntate saranno disponibili su Paramount+ (nel resto del mondo sarà invece su WOW Presents Plus, successivamente anche su Paramount+ in America Latina).

Il meccanismo del format (RuPaul’s Drag Race, il reality show più popolare della storia che ha vinto 27 Emmy® Awards), resta lo stesso, con le drag queen più agguerrite del Paese che mettono alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento nella gara per essere incoronate Italia’s Next Drag Superstar.

Il programma sarà condotto da Priscilla, con lei in giuria Chiara Francini e le novità di Paola Iezzi e Paolo Camilli (fuori Tommaso Zorzi). Alla giuria ufficiale così composta si aggiungeranno, inoltre, nuovi ospiti d’eccezione nelle vesti di giudici di puntata: Tiziano Ferro, Ciro Immobile, Rosa Chemical, Alessandra Mastronardi, Melissa Satta, Chiara Iezzi, M¥SS KETA, Jessica Melena, Veronica Peparini, Andreas Muller, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Filippo Timi, Anna Dello Russo, “Papà per Scelta”, Francesco Cicconetti – “Mehts”, Lorenzo Balducci ed Edoardo Zaggia.

Drag Race Italia 2023: concorrenti

Sono 13 le queen di questa nuova stagione di Drag Race Italia: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja.

Chi lavora dietro le quinte

La nuova stagione della versione italiana di RuPaul’s Drag Race è prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come produttori esecutivi per World of Wonder

Per la terza volta consecutiva sarà Dimitri Cocciuti a vestire i panni di showrunner di Drag Race Italia. Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici sono i nuovi autori, che vanno ad aggiungersi a Jacopo Magri che aveva firmato anche la precedente stagione (su Real Time). La regia è firmata da Stefano Sartini.