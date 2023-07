Lo abbiamo detto più volte, da queste parti (e lo abbiamo sentito dire giustamente anche altrove): la fiction targata Mediaset negli ultimi anno ha deciso di rinnovarsi e cercare nuove strade e, con esse, anche un nuovo pubblico. Un’impresa non semplice e, soprattutto, non di immediato compimento: ci vuole tempo perché il pubblico riconosca il cambio di passo e perché si trovino le storie giuste che aggancino il proprio target. Per la stagione 2023-2024, la fiction Mediaset continua questa mission con nuove storie.

Titoli che il gruppo ha già annunciato nelle settimane scorse, dando notizie del via alle riprese: serie tv che occuperanno il prossimo autunno ed inverno con racconti di passione, misteri, rinascita e che si affidano a volti che la fiction la conoscono bene. Ritroveremo Gabriel Garko, ad esempio, sei anni dopo la sua ultima apparizione in una serie, così come Daniele Liotti e Giusy Buscemi, entrambi provenienti dal mondo di Un Passo dal Cielo. E, dopo Buongiorno Mamma e Giustizia per tutti, prosegue la collaborazione con Raoul Bova, che torna al suo primo amore: lo sport. Titoli a cui si aggiungeranno Storia di una famiglia per bene 2 e Viola come il mare 2, mentre resta ancora nel limbo Luce dei tuoi occhi 3. Scopriamo insieme, quindi, le fiction Mediaset della prossima stagione.

Maria Corleone

Quattro prime serate

Prodotto da Taodue

La trama

Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) è figlia di un pericoloso boss della mafia (Fortunato Cerlino), ma decide di staccarsi dalla famiglia e di intraprendere una carriera onesta ed alla luce del sole. Si trasferisce dalla Sicilia a Milano, dove lavora come stilista e si afferma nel mondo della moda. Il suo passato e la sua famiglia, però, sono sempre in agguato, costringendola a tornare sui suoi passi e diventare… Lady Corleone.

Anima Gemella

© Mediaset

Quattro prime serate

Prodotto da EndemolShine Italy ed Rti.

Regia di Francesco Micciché.

La trama

Carlo (Daniele Liotti) è un affascinante medico torinese di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele (Valentina Corti). Dopo due anni, decide di voltare pagina chiedendo a Margherita (Alice Torriani), collega e migliore amica della defunta moglie, di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l’arrivo di Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice giovane, povera, incasinata e irresistibile che si spaccia per medium, cambia la sua vita. Durante una finta seduta spiritica si intromette davvero l’anima di Adele che vuole dire qualcosa a Carlo attraverso di lei. Comincia così un’avventura che porta Carlo e Nina a una vera indagine: c’è davvero un aldilà? I fantasmi esistono? Ma soprattutto: c’è un mistero attorno alla morte di Adele? L’indagine si trasforma per entrambi in un’occasione per guardare dentro sé stessi, per liberarsi del passato e fare spazio a un nuovo presente. Puntata dopo puntata, ci si avvicina alla verità su cos’è successo ad Adele, mentre Carlo e Nina fanno i conti con sensazioni impreviste e intense: Carlo è conquistato dalla genuinità di Nina e lei finisce per essere rapita dalla profondità dei sentimenti che Carlo è in grado di provare per lei.

Nel cast, oltre a Liotti, Corti, Torriani e Mastalli, anche Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini e Roberto Accornero, con la partecipazione di Stefania Rocca e di Barbara Bouchet.

La voce che hai dentro

Sei prime serate

Nata da un’idea dello stesso Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg (Il silenzio dell’acqua) e Leonardo Valenti (Romanzo criminale-La serie), in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni) e Laura Sabatino (Furore). La sceneggiatura è di Ludwigg e Valenti, con Iole Masucci e Laura Sabatino. Regia di Eros Puglielli. Prodotto da Lucky Red.

La trama

Michele Ferrara (Massimo Ranieri), uomo che torna libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso il padre Mimmo, cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Uscito di prigione, lo aspetta un’importante sfida: salvare la sua famiglia e la stessa casa discografica. Sua moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini), infatti, hanno intenzione di venderla a Gaetano Russo (Gianfranco Gallo), antagonista del racconto. Per raggiungere l’obiettivo, Michele (che nasconde un segreto), può contare sul sostegno della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e di Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper.

Se potessi dirti addio

© Maria Marin

Tre prime serate

Prodotto da Jeki Production (L’amore strappato) per Mediaset. Regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La trama

Marcello (Gabriel Garko) è un uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena (Anna Safroncik) a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.

Fantastici 5

Quattro prime serate

Prodotto da Lux Vide.

Regia di Alexis Sweet.

Raoul Bova interpreta un allenatore che affronta la sfida di portare un gruppo di atleti con disabilità ai Campionati Europei.

Vanina Guarrasi

© Valentina Glorioso

Quattro prime serate

Prodotto da Palomar ed Rti.

Tratto dai libri di Cristina Cassar Scalia (Einaudi). Sceneggiatura di Leonardo Marini (Il Commissario Montalbano). Regia di Davide Marengo.

Vanina Guarrarsi (Giusy Buscemi) è una donna che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso come vicequestore della Squadra Mobile dove risolverà brillantemente complicati casi di omicidio. Giovane e piena di vita, Vanina è in fuga da un passato doloroso, legato alla morte per mano mafiosa del padre, poliziotto, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Convinta di essersi lasciata alle spalle questo nuovo amore, Vanina scoprirà che questo legame è ancora capace di turbare il suo cuore. Proprio mentre nella sua vita è entrato un altro uomo.

Nel cast, oltre a Buscemi e Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini ed Alessandro Lui.

Bardot

Tre prime serate.

Scritto e diretto da Danièle Thompson e Christopher Thompson. Prodotto da Federation Studios, GFilms ed Rti.

La trama

La miniserie racconta la vita di Brigitte Bardot (Julia de Nunez) tra il 1949 ed il 1960, ovvero da quando, a 15 anni, l’incontro con Roger Vadim (Victor Belmondo) le cambia la vita. Bardot inizia a lavorare nel mondo nel cinema, ottenendo un successo che trasforma la sua vita in una soap opera.

Nel cast anche l’italiana Valentina Romani.