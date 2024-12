L’esperienza come concorrente di Ballando con le Stelle di Federica Pellegrini si sta rivelando non priva di colpi di scena. Dopo che si è trovata a perdere come maestro Angelo Madonia – per via della decisione della produzione – le era stato assegnato Samuel Peron. Lo storico maestro della trasmissione aveva accettato di tornare in pista, nonostante avesse in precedenza deciso di non partecipare più al programma in quella veste.

Nel corso delle prove svoltesi venerdì pomeriggio in studio Peron si è però infortunato. Il ballerino ha subito una lacerazione di terzo grado al polpaccio. Questo ovviamente gli ha impedito di poter scendere in pista con Federica Pellegrini. “Questa è una lacerazione importante che non si risolve in poco tempo. Adesso si deve prendere cura di questa gamba che deve tornare a posto perché è un professionista, balla e con questa gamba ci deve ballare” ha spiegato Carlucci.

La conduttrice ha poi chiarito come la produzione ha deciso di procedere: “Stasera abbiamo chiesto ai nostri semifinalisti di raccontarci una storia personale e questa storia è raccontata attraverso una coreografia vera, che non può essere due passi in pista. Federica poi ha un percorso che la potrebbe portare da qui fino alla finale e non possiamo derubarla di questo”.

Milly Carlucci ha così comunicato che la scelta è stata quella di sostituire Peron con Pasquale La Rocca. Il ballerino, infatti, da venerdì sa di non essere più in gara dal momento che Nina Zilli si è dovuta ritirare per un nuovo infortunio. La Rocca così potrà giocarsi anche quest’anno la vittoria, cosa che non sarebbe accaduta diversamente. Peron, invece, di fatto non tornerà sulla pista di Ballando con le Stelle: “Mi dispiace che questo trauma mi impedisca di proseguire”.

Pellegrini ha accolto il tutto con parole rivolte all’ex partner di ballo di La Rocca: “Volevo ringraziare Nina e volevo dirle che lo tratterò bene”.