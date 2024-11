Ballando con le Stelle 2024, Nina Zilli si ritira definitivamente

Nina Zilli ha dovuto ritirarsi definitivamente da Ballando con le Stelle per via di un nuovo infortunio alle costole

Nina Zilli ha dovuto ritirarsi definitivamente da Ballando con le Stelle 2024. Questa è la decisione che ha dovuto annunciare nel corso della decima puntata, dedicata al ripescaggio delle coppie eliminate. Zilli, in coppia con Pasquale La Rocca, si era già dovuta ritirare alla sesta puntata, dopo aver espresso questa volontà anche nella precedente puntata.

A fermarla allora era stato un edema al piede. La condizione era stata recuperata, ma purtroppo si è presentata una nuova difficoltà, legata ancora una volta alle costole, già coinvolte nelle parti acciaccate del fisico della cantante. Nel corso delle prove svolte in studio nella giornata di giovedì si è venuta a creare una nuova contusione, che ha portato Zilli ad avere una nuova costola incrinata. La cantante così ha dovuto decidere di lasciare definitivamente il programma.

Pasquale La Rocca, che si è esibito comunque, insieme a Giada Lini, nella coreografia che aveva pensato per la sua allieva, ha voluto poi ringraziare Nina Zilli per il percorso condiviso a Ballando. “Volevo solo dirti grazie. Sei una persona fantastica e ho trovato un’amica per la vita. Sono devastato da questo, però ci siamo divertiti tanto. Ti auguro tutto il meglio: sono onorato di averti conosciuto” ha detto il ballerino.

Zilli si è ritirata e così La Rocca sicuramente non potrà essere il maestro vincitore di Ballando con le Stelle per la terza edizione consecutiva. Finita la carriera da ballerina, ora Zilli tornerà a tutti gli effetti nei panni di cantante. Il suo nome circola anche fra quelli che potrebbe domani annunciare Carlo Conti al Tg1. A proposito Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta: “Non te lo puoi portare a Sanremo che balla dietro come Repetto? La sera dei duetti Pasquale dietro…”.

Terminato Ballando con le Stelle, che per Zilli possa cominciare il cammino di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo?