Eurovision 2022, gli ascolti dell’ESC italiano

Come sono andati gli ascolti tv dell’Eurovision 2022, l’edizione italiana dell’ESC in scena al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio? Lo riassumiamo in questo articolo che raccoglie i dati delle due Semifinali e della Grand Final diffusi da Auditel per quel che riguarda la messa in onda italiana e cercando di recuperare i dati provenienti dagli altri 50 Paesi in cui l’evento è trasmesso in diretta.

Eurovision 2022, ascolti Prima Semifinale

La prima semifinale, andata in onda su Rai 1 martedì 10 maggio 2022 (qui live e recensione), ha raccolto nella messa in onda tv 5.507.000 telespettatori con uno share del 27,03%. La diretta è iniziata alle 20.58 e si è chiusa alle 23.13 (sì, avete letto bene).

Speriamo di avere poi anche i dati dello streaming su RaiPlay, tra commento italiano e audio originale.

Per quanto riguarda l’Anteprima tutta italiana che ha visto Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico scaldare il pubblico prima della diretta, la prima puntata ‘extended’ ha registrato 4.716.000 telespettatori, per il 23,13% di share. Lunedì 9, nei 5 minuti di finestra prevista prima de I Soliti Ignoti – Il ritorno nelle serate in cui non c’è l’evento live, l’Anteprima ESC ha ottenuto 3.792.000 telespettatori, per uno share del 18,4%.

La durata contenuta – 135′ previsti dall’EBU, come tradizione dell’Eurovision – non sembra aver penalizzato gli ascolti: ritmo veloce, poche incursioni dei conduttori – per lo più necessarie a coprire i break pubblicitari previsti nel broadcasting tv e assenti nel live streaming -, asciutto anche il momento dell’annuncio dei finalisti (anche se si è trovato il tempo per inserire da copione il ‘Porca Vacca’ di Laura Pausini), la serata è scivolata e ha registrato ascolti alla vigilia inattesi per il pubblico di Rai 1. Ora aspettiamo gli ascolti della seconda semifinale, in onda giovedì 12 maggio, con altre 17 canzoni semifinaliste da scoprire