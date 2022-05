Analisi Auditel della finale dell’Eurovision song contest 2022

E’ ovviamente la finale dell’Eurovision song contest 2022 da Torino a dominare la serata di sabato 14 maggio 2022, con Rai1 che raggiunge il picco in valori assoluti di quasi 8 milioni di telespettatori in prime time e il 60% di share durante la proclamazione del gruppo ucraino quale vincitore di questa edizione italiana della prestigiosa manifestazione canora europea. Tutto il resto è sullo sfondo, a partire dal film di Canale 5 Amici come prima che raccoglie un paio di milioni di fans. Vediamo dunque l’analisi Auditel della serata finale dell’Eurovision song contest 2022.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 30% di share con 5 milioni di telespettatori e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share e poco più di 3 milioni di teste, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con l’anteprima della finale dell’Eurovision song contest 2022, curva questa che si ferma poco sotto la soglia del 30% di share e 5 milioni di telespettatori e la curva di Canale 5 con Striscia la notizia che si posiziona nella corsia che va dal 10 al 20% d share. Seguono poi tutte le altre curve ammassata al di sotto della linea del 10% di share.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con la serata finale dell’Eurovision song contest 2022, curva questa che si posiziona fin verso la linea del 40% di share e oltre 7 milioni di telespettatori. Il picco in valori assoluti si registra alle ore 21:58 con 7.902.294 telespettatori, mentre la curva di Canale 5 si appoggia sulla linea del 10% di share e circa 2 milioni di telespettatori con il film Amici come prima.

Seconda serata con il finale dell’Eurovision song contest 2022 che tocca il 60% share e poco meno di 6 milioni di telespettatori, mentre fra le altre curve c’è quella arancione di Canale 5 che affiora arrivando a sfiorare la soglia del 10% di share e 200.000 telespettatori.

Curve share

Curve assoluti