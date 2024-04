La Rai si prepara ad un’estate ricca, ricchissima, di sport. Venerdì 14 giugno in Germania avranno inizio gli Europei di calcio con la Nazionale di Luciano Spalletti protagonista. Le partite degli azzurri (la prima in calendario è sabato 15 giugno, alle ore 21.00, contro l’Albania) saranno trasmesse in diretta su Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla. Il presentation studio sarà affidato ad Alessandro Antinelli con Lele Adani.

Il caso Adani

A proposito di Adani, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla tv pubblica. Infatti, come abbiamo svelato in anteprima ieri su TvBlog, l’ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter potrebbe passare a Dazn (che detiene i diritti di tutta la Serie A e di Europa e Conference League). RaiSport tenterà di trattenerlo e di valorizzarlo ancor di più: il progetto è di promuoverlo come seconda voce delle telecronache delle gare dell’Italia, da settembre in poi (quando inizieranno le qualificazioni ai prossimi Mondiali). Starà ad Adani decidere se continuare il percorso intrapreso a Viale Mazzini ormai quasi tre anni fa (dopo l’addio, non senza polemiche, da Sky) o se accettare l’offerta della piattaforma di streaming.

Marco Mazzocchi a Notti europee

Torniamo a Euro 2024: in seconda serata, per tutto il periodo della manifestazione la cui finale è fissata per il 14 luglio, su Rai1 andrà in onda Notti europee con Marco Mazzocchi conduttore. Nel cast fisso anche Valeria Ciardiello. Tra gli opinionisti che seguiranno l’evento per Rai Sport ci saranno gli ex calciatori Marco Tardelli, Sebino Nela, Ubaldo Righetti, Fulvio Collovati e Bruno Giordano.

Le partite serali saranno proposte in diretta su Rai1, mentre quelle pomeridiane andranno su Rai 2. Sulla rete ammiraglia anche i quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

Olimpiadi 2024 sulle reti Rai

Non solo calcio: a partire da venerdì 26 luglio 2024 avranno luogo in Francia, precisamente a Parigi, i giochi olimpici estivi della XXXIII Olimpiade. Come già anticipato, su Rai2 (che si trasformerà in rete olimpica) tornerà la rubrica Il circolo degli anelli, con il titolo di Notti olimpiche. La conduzione sarà affidata al direttore di RaiSport Jacopo Volpi. Rispetto al format creato e condotto da Alessandra De Stefano (attualmente corrispondente Rai proprio da Parigi), stavolta la trasmissione si concentrerà maggiormente sull’attualità, riducendo gli spazi di spettacolo.