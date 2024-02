Da venerdì 26 luglio 2024 a domenica 11 agosto 2024 avranno luogo in Francia, precisamente a Parigi, i giochi olimpici estivi della XXXIII Olimpiade. Un appuntamento importante per tutti gli sportivi, spesso e volentieri un momento cardine della carriera di un atleta, specialmente per quelle discipline sportive non travolte dal Dio denaro. La Rai si appresta a trasmettere in diretta sulle sue reti, principalmente Rai2 che sarà il canale olimpico, come già avvenuto in passato, le gare di questa Olimpiade. Con esse tornerà in onda anche Il circolo degli anelli.

Il circolo degli anelli torna per le Olimpiadi 2024

La trasmissione ideata e condotta da Alessandra De Stefano debuttò in occasione dei Giochi della XXXII Olimpiadi di Tokyo con grandi riscontri in termini di ascolti e di critica. Il programma vedeva in campo con la conduttrice Sara Simeoni e Jury Chechi. Andò talmente bene che poi ebbe due spin off, il primo Il circolo degli anelli sotto l’albero ed il secondo Il circolo dei mondiali. Quest’ultimo che non bissò gli ascolti del programma madre semplicemente perchè la nazionale di calcio non fece parte di quella competizione.

Ebbene, secondo quanto ci risulta, la Rai, nella fattispecie Rai Sport, sta pensando di riproporre anche per i prossimi Giochi olimpici di Parigi 2024 Il circolo degli anelli. Il programma dovrebbe trovare casa anche questa volta su Rai2 e sempre con cadenza quotidiana nel periodo dei Giochi. Cioè fra il 26 luglio e l’11 agosto 2024.

Si dovrà decidere poi l’orario di messa in onda visto che alle 21, orario in cui andava in onda il ciclo olimpico del Circolo degli anelli, sono previste delle gare, fra queste quelle della regina dei Giochi olimpici, ovvero l’atletica leggera. Alla conduzione di questo nuovo ciclo de Il circolo degli anelli non ci sarà più la sua ideatrice, ovvero Alessandra De Stefano, ora diventata corrispondente Rai proprio da Parigi.

Jacopo Volpi alla conduzione de Il circolo degli anelli

A condurre questa nuova serie de Il circolo degli anelli sarà l’attuale direttore di Rai sport Jacopo Volpi. Lui per altro già abituato a condurre programmi sportivi, a partire dalle rubriche sportive del Tg1 negli anni ottanta, dove fu redattore. Poi conduttore della Domenica sportiva ed ora prossimo conduttore della nuova serie de Il circolo degli anelli.