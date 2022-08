Le Elezioni Politiche anticipate del 25 settembre 2022 stanno rivoluzionando la programmazione estiva tra speciali per seguire una campagna elettorale a dir poco accelerata, approfondimenti per aggiornare sulle tappe istituzionali e coperture per capire come si sta muovendo l’Italia in questo periodo complicatissimo sul fronte economico e politico interno e internazionale. Giusto per fare una rapida sintesi, Rai 1 e Sky Tg24 si preparano ai faccia a faccia di settembre, i principali programmi di approfondimento giornalistico e politico anticipano i propri debutti autunnali mentre Rai 3 ha visto il ritorno precipitoso di Lucia Annunziata con Mezz’ora in più nel pomeriggio domenicale.

Un agosto diverso dal solito, dunque, cui non si sottrae neanche La7 che schiera i suoi nomi di punta. In attesa delle maratone del direttore del TgLa7 Enrico Mentana (che dopo aver seguito quotidianamente dal 24 febbraio alla fine di giugno gli sviluppi della guerra in Ucraina e aver commentato live la crisi di Governo, ha già dato appuntamento per le 22.30 di lunedì 25 settembre 2022 per lo spoglio in diretta delle Elezioni Politiche), scende in campo Paolo Celata con La corsa al voto, un programma speciale del TgLa7 che il giornalista conduce con Alessandro De Angelis e la partecipazione di Silvia Sciorilli Borrelli, in onda ogni lunedì e mercoledì in prima serata per tutto il mese di agosto. Si tratta di un nuovo spazio informativo al debutto in questo lunedì 1° agosto per seguire tutti i principali passaggi istituzionali da qui al 25 settembre – dalla presentazione dei simboli prevista dal 12 al 14 agosto a quella delle liste e delle candidature nei collegi uninominali, fissata tra il 21 e il 22 agosto – e per conoscere i programmi delle varie forze in campo, con interviste ai protagonisti e commenti su quanto accade in campagna elettorale.

A dare la linea agli speciali TgLa7 ci sarà sempre In Onda, il programma di access prime time che si estende al prime time il martedì e il giovedì (completando così di fatto il palinsesto all news della prima serata agostana, con l’eccezione della serie del lunedì). Cambia però la conduzione: Concita De Gregorio e David Parenzo si prendono un po’ di ferie (e la gaffe di Parenzo sulla Clerici è stato un indice abbastanza evidente di stanchezza) e lasciano il testimone a Marianna Aprile e Luca Telese, che andranno in onda tutti i giorni in access prime time, più il citato doppio appuntamento in prime time. Concita De Gregorio e David Parenzo torneranno con In Onda weekend a settembre.

Non si spegne neanche il daytime della rete: Omnibus, Coffee Break e L’Aria che tira Estate, condotto da Francesco Magnani, continueranno per tutto agosto. La7, insomma, dice addio alle ferie.