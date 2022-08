E la chiamano estate, questa estate, con la campagna elettorale. Parafrasando una vecchia e celebre canzone di Bruno Martino, questa estate 2022 sarà ricordata come l’estate della campagna elettorale delle prossime Elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. Una campagna elettorale che ha naturalmente coinvolto la nostra televisione che si è vista costretta ad anticipare la messa in onda di molti talk show politici, il primo fra tutti quello di Lucia Annunziata, Speciale in mezz’ora in più. Tutti gli altri, pure travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, sono stati costretti a ridurre le ferie e torneranno infatti tutti in onda prima, anche se magari il pubblico non è che ne sentiva tutta questa necessità.

Mi immagino infatti gli italiani che ad agosto, nel pieno delle prime vere ferie dall’inizio della pandemia (anche se il Covid morde ancora, purtroppo) si mettono davanti ai teleschermi a vedere i vari Zanchini, Celata, De Gregorio, Parenzo, Gentili, Brindisi e compagnia cantante, anzi parlante, per capire chi votare. Tanto alla fine, la maggior parte degli italiani deciderà chi votare, ammesso e non concesso che ci vadano, l’ultima settimana, oppure i cinque minuti prima di entrare nella cabina elettorale, davanti ai cartelloni con i nomi dei candidati, come sempre.

Ed a proposito di ultima settimana, sono previsti due appuntamenti speciali in prima serata su Rai1 con i faccia a faccia dei principali leader delle varie coalizioni che si presenteranno alla prossima tornata elettorale, leader e coalizioni che per altro ad oggi non sono ancora palesi e che lo diverranno o lo dovrebbero divenatare nei prossimi giorni. Saranno due in Rai, almeno al momento da quanto apprende TvBlog, i veri appuntamenti principali, televisivamente parlando di questa campagna elettorale televisiva, con i faccia a faccia in diretta dei leader politici, che probabilmente andranno in onda in diretta dal teatro delle vittorie in Roma. Faccia a faccia che andranno in onda anche su La7 condotti da Enrico Mentana e su Sky, oltre che su Mediaset.

Alla conduzione di questi due appuntamenti ci saranno probabilmente i due volti principali della politica in tv di Rai1, ovvero Bruno Vespa, titolare della terza camera televisiva, ovvero il Porta a porta che tornerà in diretta martedì 30 agosto in seconda serata e Monica Maggioni, direttrice del Tg1. Nel corso di queste due prime serate vedremo “gareggiare” televisivamente parlando in diretta i principali leader politici in lizza per vincere le elezioni politiche 2022 del 25 settembre.