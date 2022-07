La notizia è clamorosa – roba tipo Dybala alla Roma o, tornando indietro di qualche anno, Cristiano Ronaldo alla Juventus – e arriva in maniera improvvisa in una serata di fine luglio: Antonella Clerici è entrata a far parte della squadra di La7. O, almeno, lo si potrebbe dedurre dopo aver ascoltato l’annuncio fatto in diretta da David Parenzo in chiusura della puntata odierna di In Onda.

Il giornalista, che conduce il talk show con Concita De Gregorio, stasera ha lanciato Eden, il programma in onda in prima serata su La7, attribuendo la conduzione proprio ad Antonella Clerici invece che a Licia Colò, che effettivamente ne è saldamente al timone dal 2019.

Una gustosa gaffe che sta facendo il giro dei social e che invece in studio è passata inosservata. Infatti, quando Parenzo per errore ha menzionato Antonella Clerici, nessuno dei presenti al tavolo di In Onda (Massimo Giannini e Mariolina Sattanino) ha battuto ciglio, compresa la De Gregorio che affianca lo speaker di Radio 24 alla conduzione (e che da settembre sarà al comando di In Onda – Libri, la domenica alle 19 sempre su La7). Nessun cenno nemmeno da parte di Giovanni Floris, presente in collegamento, che pure frequenta da tempo i corridoi romani di La7.

Dunque, per ricapitolare e fare chiarezza (magari è utile anche a Parenzo, se ci legge): Antonella Clerici era e resta volto di Rai1, dove anche la prossima stagione, al via a settembre (anche se circola l’ipotesi di un anticipo, causa campagna elettorale), condurrà È sempre mezzogiorno, trasmissione che sta ormai consolidandosi nello slot subito precedente al Tg1. Alla guida di Eden-Un pianeta da salvare, invece, è confermatissima Licia Colò che dopo l’estate tornerà nella collocazione del sabato sera.