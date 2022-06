Cambio di conduttori a In Onda. Il talk dell’access prime time di La7 tornerà in versione quotidiana da inizio luglio. Alla guida resteranno sempre David Parenzo e Concita De Gregorio, che per tutta la stagione invernale sono andati in video nei fine settimana.

Un impegno continuativo che, per forza di cose, prevedrà un stop che consenta ai due giornalisti di andare temporaneamente in ferie. Ed è quello che accadrà nel mese di agosto, quando il timone del programma passerà nelle mani di Luca Telese e Marianna Aprile.

Nel caso di Telese si tratterà di un ritorno, con la penna di Tpi che aveva inaugurato il contenitore nel 2010 al fianco di Luisella Costamagna, per poi tornare nel 2012 in tandem con Nicola Porro e nel 2017 in coppia con Parenzo.

Per la Aprile – attualmente impegnata con Luca Bottura a Forrest su Radio 1 – sarà invece una primissima volta, anche se il contesto non potrà essere considerato del tutto inedito, visti i numerosi interventi realizzati in trasmissione nella veste di ospite.

Parenzo e De Gregorio, in ogni caso, riappariranno da settembre, con la versione ‘weekend’ di In Onda che dovrebbe essere confermata.