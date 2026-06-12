Rai, cambio programmazione per Stefano De Martino: cosa succede

Cambio di palinsesto su Rai 1 stasera, venerdì 12 giugno: Affari Tuoi non va in onda. Ecco perché salta il programma di De Martino e quando torna.

Brutte notizie per i tantissimi appassionati di Affari Tuoi. Questa sera, venerdì 12 giugno, il celebre “gioco dei pacchi” guidato da Stefano De Martino non accompagnerà l’access prime time della rete ammiraglia Rai.

Il presidio più amato e seguito della televisione italiana subisce una battuta d’arresto, costringendo i telespettatori a fare a meno dell’immancabile appuntamento con la fortuna, i “dottori” e le strategie dei concorrenti.

Ma cosa c’è dietro questa assenza dal palinsesto e, soprattutto, quando potremo rivedere il conduttore campano al timone del programma?

Il motivo dello stop: i Mondiali di Calcio 2026 si prendono Rai 1

Nessun problema di produzione o calo di appeal: la spiegazione è puramente legata ai grandi eventi sportivi. Palinsesti stravolti, infatti, per l’esordio dei Mondiali di Calcio 2026, la storica e attesissima prima edizione a 48 squadre ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Stasera Rai 1 indossa gli scarpini chiodati: i collegamenti in diretta dallo studio sportivo prenderanno il via alle ore 20:35, occupando esattamente lo slot tradizionalmente riservato ad Affari Tuoi. Subito dopo la linea passerà al campo per la sfida della fase a gironi Canada-Bosnia, una delle prime caldissime partite di questa rassegna iridata.

Quando torna in onda Stefano De Martino?

Segnate la data sul calendario: il digiuno da pacchi durerà pochissimo. Lo stop forzato si limiterà alla copertura calcistica di questa sera. Salvo clamorosi e improvvisi cambi di programmazione dell’ultimo minuto legati ai fusi orari transatlantici, Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda sabato 13 giugno al consueto orario delle 20:40.

Domani sera, infatti, la prima serata della rete sarà occupata dall’evento benefico “Una voce per Padre Pio“, mentre la successiva partita del Mondiale (il big match Brasile-Marocco) verrà trasmessa solo a partire dalla mezzanotte, lasciando campo libero alla normale e attesissima programmazione guidata da De Martino.