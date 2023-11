In Onda, stop agli appuntamenti domenicali. Dal 26 dicembre tornano le puntate in access prime time

In Onda interrompe gli appuntamenti domenicali in prima serata. La7 parla di decisione prevista a monte dopo le dieci puntate fissate. Dal 26 dicembre ritorno in access prime time al posto di Otto e mezzo

In Onda si ferma. Domenica scorsa sono terminati gli appuntamenti in prima serata del programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Una mossa che La7 definisce “prevista a monte”, dal momento che risultano esaurite le dieci puntate fissate in origine nel periodo autunnale.

Il talk tornerà però presto nella versione tradizionale di access-prime time, con la sostituzione di Otto e mezzo nel periodo natalizio. In Onda riapparirà pertanto a Santo Stefano, per allungarsi fino al 7 gennaio.

L’esperimento, chiamato a sostituire il buco lasciato da Non è l’Arena, non ha raccolto gli ascolti sperati, anche a fronte di una forte controprogrammazione sulle altre reti, da Dritto e rovescio a Report, passando per Che tempo che fa.

La7, con molta probabilità, si affiderà per una prima fase alla programmazione di alcuni film, in attesa di capire se In Onda si riaffaccerà nelle domeniche invernali del 2024. Ad oggi, l’intenzione sarebbe quella di tenere ‘pronto’ il programma in casi di emergenza, con possibilità di ingresso in caso di avvenimenti di attualità rilevanti.