Come in ogni tornata elettorale, anche per le politiche del 25 settembre 2022 non mancano le candidature celebri. Tra i personaggi famosi che scenderanno in campo alla ricerca di un posto in Senato o alla Camera spicca il nome di Rita Dalla Chiesa. Conduttrice tv (Forum) da qualche anno ai margini del piccolo schermo sembrava in un primo momento in procinto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5. E invece sarà (non è ancora ufficiale, ma la notizia pare praticamente certa) in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari.

La candidatura della Dalla Chiesa pone un interrogativo sulla messa in onda di Il nostro generale, la fiction prevista su Rai1 domenica 11 settembre che racconta la storia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (papà della conduttrice) e del Nucleo Speciale Antiterrorismo da lui creato (attore protagonista Sergio Castellitto). L’Agcom chiederà che la serie in quattro puntate venga programmata al termine della campagna elettorale per evitare che eventuali riferimenti alla figlia del generale possano influenzare gli elettori?

E’ una situazione completamente diversa. .. Lo sai anche tu — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 21, 2022

Qualche precedente esiste, in questo senso. A ottobre 2021 su Rai3 saltò la messa in onda del film Hammamet perché Bobo Craxi era in corsa a Roma. Nel 2014 addirittura la Rai tagliò le scene in cui compariva Ivano Marescotti nella serie Una buona stagione, in quanto l’attore era candidato nella lista Tsipras alle Europee.

Sulla questione Dalla Chiesa si può aggiungere, peraltro, che sempre a inizio settembre (ricorre il 40ennale dalla morte) Canale 5 è prevista la riproposizione della miniserie del 2007 Il Generale Dalla Chiesa (protagonista Giancarlo Giannini).

Tornando ai volti noti candidati alle politiche 2022, non si può non citare Gina Lollobrigida, che a 95 anni sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. L’attrice sarà anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.

Ed ancora Ilaria Cavo, già assessore nella giunta Toti in Liguria ed in passato giornalista di Mediaset. Quindi Vittorio Sgarbi e Vittoria Michela Brambilla che da anni frequentano il mondo della televisione. Folta, infine, la schiera degli ex televisivi, ormai da tempo prestati alla politica, da Elisabetta Gardini a Mara Carfagna.