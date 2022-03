Inizierà il prossimo 12 aprile la terza stagione di Ti Sento, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai2. Stando a quanto risulta a TvBlog, ad aprire la nuova serie della trasmissione di seconda serata sarà Drusilla Foer. Reduce dalla convincente partecipazione al Festival di Sanremo di febbraio scorso, dove è stato scelto da Amadeus come co-conduttrice della serata del giovedì, l’alter ego dell’attore Gianluca Gori si farà intervistare da Diaco. Non una intervista tradizionale, ma un percorso fatto di frammenti sonori che mirano ad evocare storie, ricordi, personaggi ed emozioni.

Per Drusilla Foer si tratta del ritorno in tv, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, secondo cui avrebbe rifiutato di prendere parte al nuovo show di Rai1 con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, Ci vuole un fiore, di cui andrà in onda soltanto una puntata (e non due, come inizialmente previsto).

Il format di Ti Sento – programma crossmediale in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su RaiRadio2, dalle 20:00 alle 21:00, anche in visual su RaiPlay – non subirà variazioni: saranno dieci le suggestioni sonore che saranno proposte dal padrone di casa all’ospite di turno. Una canzone sarà scelta dall’ospite e sarà ascoltata integralmente, con il supporto di alcune immagini montate dal regista Paolo Severini. Confermatissimo il cast della trasmissione, a partire dal disegnatore Andrea Camerini. Come sempre, all’ospite sarà richiesto di scrivere su un semplice foglio di carta una frase – che si tratti di una dedica, di una poesia, di una parola, di un appello – che abbia un significato importante.

In attesa del debutto di Ti Sento, Diaco sta lavorando in stretta collaborazione con Antonio Di Bella, direttore Intrattenimento daytime, al nuovo programma di Rai2 che dovrebbe intitolarsi Signora mia, al via nel pomeriggio da settembre nello slot fino ad oggi occupato da Detto Fatto (che tornerà nella prossima stagione in versione totalmente rinnovata, a partire dalla conduttrice)

Tornando a Ti Sento – trasmissione firmata da Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, oltre che da Diaco – sono otto le puntate in programma, con chiusura dell’edizione fissata per martedì 31 maggio. La regia è affidata a Luca Nannini.