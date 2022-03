Detto fatto torna su Rai2 con la rivoluzione d’autunno

E’ da tante stagioni uno dei titoli forti di Rai2, precisamente del pomeriggio di Rai2. Parliamo di Detto fatto, il varietà stile nuovo millennio inaugurato nella Rai2 di Angelo Teodoli con la conduzione della bella e brava Caterina Balivo, ora impegnata a fare la detective, pure con buoni risultati, nello show del venerdì sera di Rai1 Il cantante mascherato. Nelle ultime stagioni il programma ha dribblato nel palinsesto pomeridiano della seconda rete della televisione di Stato, con la conduzione di Bianca Guaccero.

Si è letto nelle ultime settimane, anche a causa di un calo di ascolti, oltre che a seguito di un incidente avvenuto nella passata stagione televisiva, di una soppressione di Detto fatto. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy dunque, secondo queste indiscrezioni, non avrebbe dovuto più essere presente nel palinsesto del pomeriggio nel prossimo autunno della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Secondo le nostre informazioni invece il programma resterà nel pomeriggio di Rai2, ma subirà una rivoluzione sia nei suoi contenuti che nella sua collocazione oraria. Detto fatto, new version, dunque si sposterà più in avanti nel palinsesto di Rai2, al momento sarebbe appoggiato attorno alle ore 17, preceduto alle 14 con la confermatissima rubrica di Milo Infante Ore 14 e poi alle 15:15 circa dal nuovo programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco, quel Signora mia (titolo provvisorio) di cui abbiamo avuto già modo di parlarvi.

Detto fatto dunque prenderà la linea attorno alle 17, minuto più, minuto meno, per poi passare la linea alla fascia “istituzionale”, prevista per le 18:15 con Sport sera. Rivoluzione di Detto fatto a tutto tondo, infatti non solo è previsto un cambio di orario, oltre che di contenuti, ma cambierà anche la conduzione del programma.

Appuntamento dunque per la nuova edizione di Detto fatto a partire da settembre, attorno alle 17, naturalmente su Rai2.