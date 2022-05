L’Eurovision Song Contest 2022 ha messo in pausa per una settimana Don Matteo 13: l’ultima puntata andata in onda, la sesta, risale al 5 maggio scorso. Ora, però, la fiction di Raiuno targata Lux Vide è pronta a tornare in onda con le ultime puntate della stagione.

In tutto, gli episodi di Don Matteo 13 sono dieci: ne mancano all’appello, quindi, quattro. Mantenere la programmazione di un episodio a settimana, però, avrebbe significato concludere la messa in onda della stagione il 9 giugno, decisamente troppo tardi. Ecco che, quindi, per due settimane Don Matteo 13 avrà un doppio appuntamento.

Fiction Don Matteo 13, debutta anche il Vescovo Giancarlo Magalli. E gli ascolti senza Terence Hill reggono Nello specifico, gli episodi 7 (“Le colpe degli altri”) ed 8 (“Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”) saranno trasmessi rispettivamente martedì 17 e giovedì 19 maggio. Gli episodi 9 (“Il coraggio di credere”) e 10 (“Dimenticando Matteo”), invece, andranno in onda martedì 24 e giovedì 26 maggio. In questo modo, la serie si concluderà entro la fine del mese.

Gli ultimi quattro episodi saranno anche molto significativi per quanto riguarda la nuova presenza della serie, quella di Raoul Bova, il cui don Massimo sta ancora cercando di guadagnare la fiducia da parte degli altri personaggi della serie. In particolare, il finale di stagione sarà -come si evince dal titolo- importante per capire il futuro della serie stessa e di don Massimo.

Nel mezzo, ovviamente, seguiremo l’evolversi della relazione tra Marco (Maurizio Lastrico) ed Anna (Maria Chiara Giannetta) ed i numerosi equivoci in cui si ritrova Cecchini (Nino Frassica). Ma, evidentemente, la storyline più “seria” tocca al personaggio di Raoul Bova.

E proprio Raoul Bova sarà protagonista di un’insolito tour de force televisivo: per l’attore, infatti, il caso -o, meglio, le strategie di palinsesto- hanno voluto che fosse in onda per ben tre prime serate consecutive nell’arco di due settimane. Se, infatti, il martedì ed il giovedì sera sarà in onda con Don Matteo 13, Bova il mercoledì “traslocherà” su Canale 5, dove sarà protagonista della nuova fiction Giustizia per tutti. Così facendo, sarà in onda dal martedì al giovedì, per due settimane.