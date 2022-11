Domenica 20 novembre 2022 torna a partire dalle ore 14 l’appuntamento con Domenica in e con una nuova puntata della stagione 2022-2023 dello storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Anche per questa nuova puntata, seppur breve, chiuderà alle tre e mezza per lasciare posto alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, l’undicesima di questo ciclo di Domenica in, zia Mara sta preparando un nuovo carico di ospiti, temi, discussioni fra intrattenimento e vita vissuta, per tenere compagnia al suo sempre numeroso ed affezionato pubblico.

Si parte con un talk show dedicato al chiacchieratissimo talent del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Per discutere con zia Mara di quanto sarà successo 24 ore prima, negli studi romani Fabrizio Frizzi, ci sarà la bella e brava Ema Stockholma, il biondissimo che più biondo non si può Alessandro Egger, Bobby Solo, ballerino per una notte, quindi i bimbi Nicolas, Leonard e Adele. Confermata la pattuglia di opinionisti Guilllermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Ospite centrale di domenica il grande Massimo Ranieri per una lunga intervista con Mara e per lanciare il suo nuovo singolo “Lasciami dove ti pare“. Ricordiamo che Massimo Ranieri sarà protagonista di un nuovo spettacolo di varietà su Rai1 la prossima primavera, come anticipato proprio da queste colonne. Per l’angolo dedicato ai libri ospite di Mara sarà Santo Versace per parlare del suo libro “Fratelli, una famiglia italiana“. Si chiude con la musica e con un video messaggio di Eros Ramazzotti reduce dal successo del suo Battito infinito tour che lo ha visto di recente a New York.

Si chiude quindi alle 15:30 quando si darà la linea a Rai sport per la cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di calcio 2022 in Qatar. Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 20 novembre 2022 a partire dalle ore 14 per l’undicesima puntata di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier, naturalmente su Rai1.