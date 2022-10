C’è la data di uscita di un suo nuovo album di inediti, precisamente il prossimo 18 novembre 2022. Massimo Ranieri lo ha da poco annunciato attraverso i suoi canali social, un album frutto della collaborazione con il suo amico Gino Vannelli, così come è accaduto nel suo precedente lavoro. Ma qui su TvBlog oggi abbiamo il piacere di parlare del grande artista napoletano (mai fu più corretto abbinare il termine artista, oggi accostato troppo facilmente a chiunque, a Massimo Ranieri) oltre che per l’arrivo a breve di un suo nuovo lavoro, anche per darvi conto di un suo prossimo ritorno in televisione.

Un piacere il nostro di annunciare il ritorno sul piccolo schermo di Massimo Ranieri, visti i suoi precedenti televisivi tutti di grande spessore sia artistico che in termini di ascolti. Dunque Massimo Ranieri torna in televisione, ma dove, quando e con che cosa? Siamo qui proprio per rispondere a queste domande. Partiamo dal dove. Massimo Ranieri torna in televisione su Rai1, suo canale d’elezione dopo la “scappatella” per altro ben riuscita su Rai3 in “Qui e adesso”, con una nuova trasmissione. Sarà un grande spettacolo di varietà, nel senso letterale del termine, in cui si misurerà in tutte le sue qualità artistiche, che non si fermano di certo alla musica, ma che spaziano fra il teatro, il cinema e l’intrattenitore puro.

Passiamo ora al quando. La messa in onda di questo nuovo show al momento sarebbe prevista dall’inizio di maggio, forse già dal 5 maggio, nella serata del venerdì di Rai1. Come sarà questo spettacolo? Sarà un grande show in cui si racconterà, attraverso l’abilità artistica di Massimo Ranieri, l’italianità a 360 gradi e per fare questo il grande showman napoletano non sarà solo. Al suo fianco è stata chiamata un’attrice, modella e ballerina spagnola che tutti noi conosciamo molto bene.

Si tratta di Rocío Muñoz Morales che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel Festival di Sanremo 2015 quando fu chiamata da Carlo Conti ad affiancarlo nella conduzione di quell’edizione della nota kermesse ligure. Rocio però l’abbiamo vista anche in molte fiction nostrane, ricordiamo Un passo dal cielo, Tango per la libertà e più recentemente Giustizia per tutti. Questo nuovo varietà con Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales, che al momento non ha ancora un titolo definitivo, è previsto dunque nei venerdì sera di maggio su Rai1, per tre puntate, prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia.