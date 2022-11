Viaggia a passi spediti, anche se non ben distesi visto quanto successo nelle ultime ore, il cammino nell’etere televisivo nostrano della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1 che nell’ultima puntata trasmessa ha alitato sul collo del competitor di Canale 5, con entrambe le produzioni che hanno superato il 26% di share, in un testa a testa appassionante nel sabato sera televisivo italiano.

Mentre divampa la polemica legata alla maglietta indossata da Enrico Montesano durante le prove dell’ultima puntata andata in onda del varietà di Rai1, che ha provocato l’espulsione dell’attore romano dal programma, provvedimento che non sarà l’unico che l’ente radiotelevisivo di Stato prenderà a seguito di questo spiacevole episodio, è tempo ora nel quartier generale di Milly Carlucci, supportata dal suo infaticabile team, di pensare alla prossima puntata di questo show prevista nella serata di sabato 19 novembre 2022, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1 diretto da Monica Maggioni. Qui vi diamo conto di chi saranno i ballerini per una notte che si esibiranno nella puntata numero sette di questo varietà prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia.

Uno già lo conosciamo, si tratta del cantante Bobby Solo, che sarà impegnato sabato sera in una coreografia dedicata al grande cantante americano Elvis Presley a cui Bobby Solo si è sempre ispirato, lui e anche il suo amico Little Tony. Bobby Solo però non sarà l’unico personaggio che sarà protagonista di un balletto speciale.

Ballerini per una notte saranno anche due personaggi molto amati dal pubblico italiano e che hanno avuto e che hanno un grande successo anche all’estero, si tratta dei Ricchi e poveri. La celebre formazione vocale italiana ora è formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, saranno loro due infatti protagonisti di un balletto specialissimo. Ricordiamo anche che Angela e Angelo saranno anche impegnati nel ruolo di coach nella prossima edizione di Voice senior, lo spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici, in arrivo da gennaio su Rai1. I Ricchi e poveri, come vi avevamo anticipato da queste parti, prenderanno il posto della transfuga Orietta Berti, migrata verso i dorati lidi del Grande fratello vip 7.

Appuntamento dunque per la settima puntata di Ballando con le stelle 2022 a sabato sera 19 novembre con Milly Carlucci e Paolo Belli, dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica.