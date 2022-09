Domenica in e gli ospiti della terza puntata (Anteprima TvBlog)

Se il carro armato di Amici di Maria De Filippi ha già ancora una volta fatto il suo percorso di guerra (registrato) con tanto di anticipazioni scritte ad uso e consumo dei suoi golosi fans, dalle parti di Domenica in si stanno perfezionando gli ultimi dettagli che sono il brogliaccio della diretta di domenica pomeriggio dagli studi Frizzi di via Nomentana in Roma, da dove Mara Venier condurrà e dirigerà in campo la terza puntata dell’edizione 2022-2023 di Domenica in.

Ma quali sono gli elementi in campo della terza Domenica in della quattordicesima edizione condotta e diretta da Mara Venier? Niente panico, da queste parti, come tradizione, siamo in grado di anticiparvi gli ospiti che andranno a far visita da zia Mara nella terza tappa del Giro dei palinsesti 2022-2023 di Rai1. Si parte con Milly Carlucci, che sarà presente in studio insieme a tutto il cast, il nuovo cast, dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, in partenza su Rai1 sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1.

Farà poi visita a Domenica in una cara amica di Mara Venier, ovvero Luciana Littizzetto, poi per il mondo della canzone arriverà Elodie. Si passa al cinema con uno degli attori più in vista degli ultimi anni, sopratutto per quel che riguarda il mondo della fiction, trattasi di Lino Guanciale, che è fra gli interpreti della nuova serie di Rai1 Sopravvissuti, che si prepara a sfidare da lunedì 3 ottobre il varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7.

Torniamo al mondo delle sette note con Francesco Gabbani, uno dei trionfatori dell’estate canora appena terminata, quindi per il cinema in studio con Mara ci saranno Pupi Avati e Sergio Castellitto, rispettivamente regista e interprete del lungometraggio Dante, in uscita il 29 settembre nelle sale italiane.

Tanti ospiti e tutti di grande rilievo dunque per la diretta numero tre della stagione 2022-2023 di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier e in onda domenica 25 settembre a partire dalle ore 14, ovviamente su Rai1.